Fragen und Antworten zu New Super Mario Bros.

Fragen

2 Antworten Komisch?!?!? Tornado0789114 am 27. Oktober 2015 um 19:39

In Welt 6 Turm ist genau über den Eingang zum Bosskampf eine Gelbe Röhre, kommt man da irgentwie ...

1 Antwort "Transparente" Quadrate freischalten Yoshis_Muffi am 19. Januar 2015 um 23:16

Hi Ich hoffe, dass ihr mir helfen könnt! Ich hab früher immer Super Nintendo Mario gespielt und seit ...

2 Antworten Endgegner ColoRex am 07. Juni 2014 um 14:21

Hallo leute Ich habe das problem dass ich keine idee habe wie ich den allerletzten boss erledigen ...

1 Antwort Welt 8-7 YoshiIstGeil am 22. April 2014 um 13:06

Wie findet man das geheime ziel in welt 8 für die welt 8-7 also die mit der achterbahn Mfg ...

4 Antworten Wie bekomme ich die Kanone in welt 1frei? igel2004 am 14. Februar 2014 um 21:58

Frage steht oben bitte um schnelle Antwort lg Igel 2004

6 Antworten Mario bros special wie geht das? YoshyXT am 05. Februar 2014 um 14:28

Hallo alle zusammen, Ich würde mir gern zu meinem Spiel New super mario bros wii die ...

1 Antwort Welt 7-4 Zwischenstand Sebastian1986 am 11. Januar 2014 um 03:32

Hallo, wie komme Ich bei der Welt 7-4 beim Zwischenstand unter den Felsen durch. Drücke das graue ...

1 Antwort Action Replay Schummelmodul zimoshika am 10. Januar 2014 um 18:11

Hallo! ich habe das Action Replay gekauft, dass hier (auf spieletipps) verlinkt ist und zu dem ...

3 Antworten Was ist : ... Koopa_3 am 04. Januar 2014 um 13:08

Frage

1 Antwort Power Ups GamerPro2 am 01. Januar 2014 um 21:03

Wie kann man im Spiel Power Ups dem Mario geben also wenn man in einem Level grad drinnen ist?

1 Antwort welt 8 achterbahn FightTheNight145 am 20. November 2013 um 17:25

hey leute wie kriegt man in welt 8 die feuerwelt die achterbahn level frei?

1 Antwort Welt 7/8 sternenmünzen voll manga_fan am 27. Oktober 2013 um 16:07

Hey Leute, Fuer die sternenmuenzn in welt 7/8 muss man ja iwelche versteckten lvl freischalten. ...

1 Antwort hey leute wollte mall fragen wie diese frezzer ... zytromania am 26. Oktober 2013 um 16:49

ich will gerne wissen wie diese frezzer codes ...

12 Antworten Neue Version Mario Bros Wii? gelöschter User am 07. Oktober 2013 um 23:30

Hallo! Wisst ihr, ob es bald eine neue Mario Version für die Wii gibt? Für die Wii U gibt es ja ab ...

2 Antworten Einzelspielermodus ? spongi82 am 07. September 2013 um 18:46

Kann man auch im Einzelspieler als luigi oder toad spielen ? Wenn ja, wie ?

