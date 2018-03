Fragen und Antworten zu New Super Mario Bros. U

Fragen

keine Antworten Baby Joshys verschwunden (super mario brothers wii ... Puwakel am 22. August 2016 um 22:32

Hallo Wie schon in der Überschrift geschrieben, ...

1 Antwort New Super Mario Bros u 5. Stern fehlt weil ich nur ... LoLgamer1234 am 04. Juni 2016 um 08:18

Hallo als ich NSMBU durchgespielt habe und nach ...

2 Antworten Alle Mopsis gefangen! Otys1997 am 26. September 2015 um 16:47

Ich bin fest entschlossen, alle Mopsis in jeder Welt gefangen zu haben. Müsste ich nicht schon einen ...

keine Antworten Zweite Sternmünze Sandkuchenwüste, Lakitus Garten, ... vreni189 am 31. Juli 2015 um 18:52

Hallo ich habe bei Sandkuchenwüste Level 6 ...

3 Antworten Wii u und Wii-Konsole Otys1997 am 07. Februar 2015 um 12:36

Kann man eigentlich für die Wii u auch die normale Wii mode verwenden?

1 Antwort Wii U ... Lohnt es sich? Otys1997 am 07. Februar 2015 um 11:37

Hallöle, ich überlege mir, ob ich mir demnächst ein Wii u hole. Meint ihr es lohnt sich dafür?

1 Antwort kein sound über gamepad Souhelosh am 03. Februar 2015 um 00:17

hallo.. ich kann seit 4 tagen kein sound über das gamepad hören wenn ich es im boost modus benutze; ...

1 Antwort Hilfe! Wir finden den Weg zur Welt 6-6 nicht ! cockie am 25. Januar 2015 um 10:15

Hallo Ihr Lieben, wir suchen vergebens den Eingang oder besser den Zugang zur Welt 6-6! Wer hat ...

1 Antwort Frage zu Super Mario Galaxy 2 dauerhaft auf der ... TheLegendOfZelda105 am 22. Januar 2015 um 09:22

WIe ihr vielleicht mitbekommen habt kann man bald ...

keine Antworten Wii U Registrierung club nintendo Goku_Styla am 21. Januar 2015 um 22:31

Hallo, mal was ganz anderes. Ich habe mir heute die Wii U geholt und wollte die im club nintendo ...

keine Antworten Spiel beginnen: Auswahl von "ja" oder "Nein"nicht ... TTML2014 am 26. Dezember 2014 um 08:29

Hallo zusammen, Ich habe ein Gamepad und zwei ...

1 Antwort Wii U Mario & Luigi Premium Pack gelöschter User am 31. Oktober 2014 um 20:46

Hi. Ein Freund von mir hat sich vor paar Tagen das Mario & Luigi U Premium Pack gekauft, jedoch war ...

1 Antwort Welt 6, Kandis-Mine Supezocke95 am 17. September 2014 um 19:55

Hallo ich bräuchte Hilfe und zwar habe ich das Spiel durchgespielt doch bin nicht in die Welt 6 ...

2 Antworten Mopsie? Beast000000 am 15. August 2014 um 14:51

Kann man mopsie in new super mario bros u sein?

3 Antworten Baby Yoshi ist weg? lunalove am 05. April 2014 um 08:33

Es gibt ja auf der Karte baby yoshis, die man in levels mitnehmen kann. Das rosane yoshi gibt es im ...

