Fragen und Antworten zu New Super Mario Bros.

Fragen

keine Antworten Mario Bros Lebenshäuser Algorithmus? Pauli-L3in am 08. Februar 2017 um 23:53

Hallo! Es kann sein, dass es Zufall war, aber ich und mein Freund hatten das Gefühl, dass es einen ...

keine Antworten wer kennt weitere Typs in Welt 7? yuleisland am 24. Mai 2016 um 23:50

habe alle Anforderungen in dieser Welt geschafft und trotzdem bekomme ich in Welt 9 keinen Zugang. ...

1 Antwort Wie komme ich in welt 4und 7? Jacklehide86 am 14. Februar 2016 um 15:11

Habe das Spiel durch allerdings welt 3und7 übersprungen? Wie komme ich in diese Welten?

2 Antworten Sternen Welt pabbls am 05. Dezember 2015 um 22:08

Wie bekomme ich denn 90 sterne damit ich die SternenWelt nach Welt 8 freischalten kann

1 Antwort wofür sammle ich so viele Münzen? KleeneRatte am 14. April 2015 um 02:06

Ich hab jetz schon sehr viele Münzen gesammelt aber wofür mache ich das? Ich hab auch schon seeehr ...

1 Antwort wer kennt weitere tricks und tipps zu new super ... eirini am 31. März 2015 um 18:30

was muss man tun um in die welt 7 zu gelangen?

2 Antworten Mario oder Luigi Bros u ? powergirl200 am 23. Dezember 2014 um 20:11

Die Frage ist vielleicht dumm aber gibt es einen Unterschied zwischen mario und luigi bros u ? Ich ...

2 Antworten Wie bekomme ich das zweite grüne Haus in Welt 7? FeuerPflanze am 15. November 2014 um 10:30

Hallo, ich muss noch ein paar Geheimgänge freispielen einer davon ist das zweite grüne Haus in welt ...

2 Antworten Hilfe zur steuerung ! Hyperschwein am 05. Oktober 2014 um 13:28

Kann mir jemand sagen wie man diesen sprung bei dem man sich dreht vollführt ? xD

1 Antwort Eine Münze fehlt Anzeige Komplett wer weiß Rat? gelöschter User am 25. September 2014 um 07:32

Hallo zusammen Ich bin am verzweifeln, seit ein paar Tagen habe ich New Mario Bros. DS scheinbar ...

1 Antwort New super mario Bros auf Nintendo Ds lite ... MichiGamer am 28. Juli 2014 um 11:22

HI Leute.. ich habe eine frage nämlich.. ich würde ...

1 Antwort Wie erhalt ich den 2.Stern in W6-A? Eichhoernchen14 am 28. Juni 2014 um 13:21

Ich such die ganze Zeit nach dem Stern, aber ich find ihn einfach nicht. Helft mir Bitte! Danke!

1 Antwort Wie öffnet man eine übersprungene Welt? DieHasenpfote am 22. Juni 2014 um 09:59

Also ich habe in Welt3 das letzte Level gespielt und habe dabei einen Schlüßel gefunden! Jetzt bin ...

1 Antwort Glitch bie W5-2 Superplayer002 am 21. Juni 2014 um 16:57

Bei Welt 5-2 gibt es am Anfang ja viele Blöcke. Wenn ihr einen Mega-Pilz aus dem Inventar holt, und ...

2 Antworten Nach W8 immer speichern. Wie geht das? Ricada0815 am 08. April 2014 um 10:32

Hab in W8 beim letzten Schloss die Chefs besiegt und kann trotzdem nicht immer speichern. Danach ...

