Fragen und Antworten zu NfS 4

Frage eingeben. Antwort bekommen. Weiterspielen.

Du hast ein Problem mit Need for Speed 4 oder kommst einfach an einer bestimmten Stelle nicht weiter? Frag doch einfach die Spieletipps-Community. Und während du auf die Beantwortung deiner eigenen Frage wartest, kannst du ja anderen helfen und einige andere Fragen beantworten. Das einzige, was du zum Mitmachen brauchst, ist ein Spieletipps-Login.

Eine neue Frage stellen

Fragen

keine Antworten wie tut man speichern? deiine2 am 23. Oktober 2014 um 14:57

Wie speichert man

1 Antwort Eingeben von Cheats Fred123 am 18. Januar 2012 um 17:21

Wo kann man die Cheats eingeben?

1 Antwort Karriere PeterPickel am 01. November 2011 um 20:36

Ja Servus, ich hab da son Problem im Karriere-Modus und zwar: ich bin jetzt beim ersten High Skates ...

keine Antworten NFS4 unter vista Instalieren Toolwars am 31. Juli 2011 um 02:35

Hallo ich habe folgendes Problem: wenn ich versuche NFS 4 zu installieren komme ich immer bis zu dem ...

keine Antworten Neue Wagen aktivieren Zuko540 am 14. November 2010 um 13:39

Wie kann ich neue Wagen aus dem Internet aktivieren, weil ich habe es versucht, aber nie klappt es.

2 Antworten Lohnt es sich das Spiel zu kaufen? Gaijin am 04. August 2010 um 07:51

Frage oben Thx im vorraus

2 Antworten Straßensperre Das-Shiny-Arktos am 15. Juni 2010 um 15:26

Bei mir ist Straßensperre der buchstabe "W" aber immer wenn ich W drücke kommt keine straßensperrung ...

2 Antworten Verfolgung Zuko540 am 13. Juni 2010 um 18:47

Wie geht so eine Verfolgung machen? http://www.youtube.com/watch?v=dESKIanavVI

keine Antworten Effekte einschalten gelöschter User am 01. Juni 2010 um 12:01

Hi Leute, ich habe hier auf Spieletipps gelesen, dass man mit dem Editor die Effekte wie Meteoriten ...

1 Antwort Kann man Cop sein? thebass am 08. März 2010 um 19:04

Ich hab so lang nicht mehr gezockt und frage mich jetz war dieses das NFS wo man mit nem Freund ...

1 Antwort NFS 4 geht nicht PeterPickel am 13. Februar 2010 um 18:50

Guten bend, ioch habe ein Problem wenn ich NFS 4 starten bzw. spielen möchte. Auf dem alten pc ...

1 Antwort Betriebssystem king_manu am 26. September 2009 um 20:17

funzt des game auch unter WIN XP? bitte antworten! Danke im vorraus! ;-)

keine Antworten Cheats Ming99 am 21. Mai 2009 um 15:29

Bei mir gehen die Namencheats nicht. Kann mir jemand sagen wieso?

1 Antwort Tunen Ming99 am 21. Mai 2009 um 15:27

Kann man die Optik des Wagens ändern? Wenn ja, wie?

Eine neue Frage stellen

Jetzt eigene Meinung abgeben

Was meinst du? Bewerte Need for Speed 4 jetzt! Bitte wähle die Platform: PC

PSX Leser-Wertung: 76 %

59 Bewertungen

zur NfS 4