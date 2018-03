Fragen und Antworten zu NfS Hot Pursuit

Fragen

keine Antworten Online Sprechen pimscha am 12. Mai 2017 um 08:26

Hallo. Kann ich irgendwie wenn ich online mit Freunden zocke miteinander spreche? Wie und wo stelle ...

1 Antwort Helft mir bitte! SKREIIDGER am 27. Mai 2016 um 18:56

Als ich den Computer gekauft habe war NFS Hot Pursuit schon dabei. Dann hat mein Bruder den Computer ...

keine Antworten Steuerung reagiert GeileWurst6969 am 08. Dezember 2015 um 18:45

Hallo Ich habe mir Need for Speed Hot Persuit für die Playstation 3 gekauft. Aber wenn ich das Spiel ...

keine Antworten Komplette Racer und Cop-Karriere zurücksetzen? abw2002 am 06. August 2015 um 10:26

Hallo.Weiss jemand,wie man seine kommplette Karriere (Racer u. Cop) zurücksetzen kann? Danke im ...

keine Antworten Waffen bei normalen Rennen Einsätzen? abw2002 am 02. August 2015 um 23:21

Weiß jemand,ob man als Racer bei normalen Rennen (ohne Cop)Waffen Einsätzen kann? Ob's da Chet oder ...

3 Antworten Trophäe - Speed-Festival CCnyn am 14. Mai 2015 um 13:15

Hallo, ich mach zur Zeit für NFS HP die Platin Trophäe, allerdings fählt mir die oben genannte ...

2 Antworten Online Shadicz000 am 31. März 2015 um 21:45

Ich habe mal eine Frage ,wie ihr der überschrift vllt. entnehmen könnt. Ist der Online Modus noch ...

keine Antworten neue Strecken natsch am 06. März 2015 um 00:50

hallo Leute, weiss jemand wie ich neue Strecken freischalten kann?Bin mit dem Kopfgeld schon längst ...

keine Antworten Nfs startet nicht Darkusher am 01. Februar 2015 um 11:38

Hallo, ich habe mir nfs runtergeladen/gekauft aber es startet nicht ich kriege nur so ne meldung : ...

keine Antworten Online-Erfolg karimasius am 24. Dezember 2014 um 18:37

Suche jemanden, um die Online-Interceptor-Erfolge zu machen. Danke im Voraus. Bei Interesse bitte ...

1 Antwort Raser gegen Polizei geht nicht. wheeldriver am 13. Dezember 2014 um 16:37

hallo. ich hab das game mal neu installiert um nochmal von vorne zu beginnen. jetzt kann ich nicht ...

keine Antworten OpenWorld? Snow007 am 08. November 2014 um 14:03

Moin Ladies ;) ♥ Ihc hab mal so 'ne frage, udn zwar ist diese NFS eig. ein Openworld ...

keine Antworten Steuerung umstellen SgtBlackHorse am 23. August 2014 um 21:47

Hey Leute hab grad nfs hot pursuit installiert und wollte sofort in den einstellungen das gas auf ...

1 Antwort Warum hört mein Wagen mitten im Rennen auf zu ... AssassinWarrior am 12. Juli 2014 um 10:51

Obwohl ich die Taste gedrückt halte, hört der ...

1 Antwort Controller King_Lui_98 am 25. Juni 2014 um 22:37

Wird das Spiel auf auf der ps3 mit dem dualshock 4 controller unterstützt ? Danke im voraus

