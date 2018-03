Fragen und Antworten zu NfS Nitro

Fragen

keine Antworten Zurücksetzen haraldknoop am 03. Juli 2014 um 00:27

Ich komme bei dem Spiel nicht weiter und würde gerne noch mal von vorne anfangen, falls ich wichtige ...

keine Antworten Auto wechseln WaterSamuraiDragonFight am 01. November 2013 um 10:36

Ich habe da ein kleines Problem: Ich bin noch relativ am Anfang. Also, ich habe als Lizens- Autos ...

keine Antworten Cheats eingeben NICO-KNAPE am 16. Mai 2013 um 21:15

wo kann man cheats eingeben

1 Antwort ich habe ein problem beim spiel DJ-Mausiii am 12. Februar 2013 um 12:49

also ich habe mir heut das spiel gekauft... und jetzt habe ich das spiel bei meiner wii rein gemacht ...

keine Antworten Karrieredauer? Wagenanzahl? Freie Fahrt? Magio am 31. Dezember 2012 um 20:37

Wie lang dauert es, bis man die Karriere fertig hat? Wieviel Wagen gibts? Gibts ne freie ...

1 Antwort Wo gibt man die Cheats ein? HiighClassVN am 12. Juni 2012 um 16:46

Ich hab das Spiel jetzt schon 2 Mal durch und habe 480 Sterne (also alle) und ich würde gerne cheats ...

1 Antwort wo gibt man cheats ein? pietro2 am 20. Januar 2012 um 17:45

hallo , zocke das Spiel mitlerweile schon lange. bin auch gerade bei der a klasse fast beim grand ...

keine Antworten Mehrspieler im Karriere-Modus Friluwa am 08. Januar 2012 um 21:00

Kann man im Karriere-Modus mit zwei aus der Lizenz-Liste eingetragenen Spieler gleichzeitig ...

1 Antwort cheats eingeben juimod am 03. Januar 2012 um 17:53

wo gebe ich die cheats ein?

1 Antwort R8 oder GTR sims-lieber am 31. Dezember 2011 um 12:26

hi ich hab jetzt die auswahl zwischen Nissan GTR und Audi R8 (supercar). welcher ist besser?

1 Antwort nur racer sims-lieber am 30. Dezember 2011 um 20:45

was heisst nur racer?

1 Antwort sterne sims-lieber am 30. Dezember 2011 um 14:55

wie bekommt man leicht alle sterne in den cups(gold,silver und bronze)damit man die colaussehenden ...

3 Antworten Gibts cheats masters(cheater)104 am 30. Juli 2011 um 12:42

frage steht oben

1 Antwort Ne blöde frage. aber ist wichtig. BlackTigerBj96 am 28. Juli 2011 um 15:33

und zwar wie verkauft man autos in der karriere? in der anleitung steht man muss MINUS drücken aber ...

