Fragen und Antworten zu NfS Shift 2 Unleashed

Fragen

keine Antworten Setups von versch. Fahrzeugen für versch. Strecken Camaro81 am 31. Mai 2016 um 11:20

Hi hat jemand ne Setup Liste für versch. Fahrzeuge ...

keine Antworten Wie wechsle ich in den 7. Gang MalteFC am 03. November 2015 um 21:46

Hallo, ich habe in Nfs das Problem, dass ich bei den Autos mit sieben Gängen wie z.B. dem Pagani ...

keine Antworten nfs shift unlished 2 vergleichbare spiele rogergta am 29. Oktober 2014 um 22:21

Ich suche ein rennspiel wo man geil drifen ist das das richtige schreibt eure empfelung rein ps3 ...

keine Antworten worum geht es bei shift unlished rogergta am 29. Oktober 2014 um 22:14



keine Antworten bildformat rickartz am 23. September 2014 um 14:47

Gibt es eine Möglichkeit das bildformat von z.b 16:9 auf 16:10 zu ändern ohne dabei die Auflösung zu ...

keine Antworten Modern C Wagen babo032123 am 24. August 2014 um 19:05

Bitte eine Auskunft welches Auto ich für die Klasse MODERN C nehmen soll da ich micht mit dem Lotus ...

1 Antwort weiss jemand wie man seine karriere daten ... pas2503 am 06. Juli 2014 um 18:39

auf eine andere ps3 überträgt? meld mich beim psn ganz normal an bin dann aber karriere wieder bei ...

keine Antworten moin habe eine frage Shift-1 am 13. Juni 2014 um 21:38

ich habe eine frage kann man sowas ähnliches wie powershift machen b.z.w ist das überhaubt möglich ...

3 Antworten Agera ? FreSh_LomBaX98 am 29. April 2014 um 18:38

Hallo, ich habe eine Frage. Also wie bekommt man Koenigsegg Agera ? Gibt es ihn überhaupt auf der ...

1 Antwort Autolog Takra am 26. April 2014 um 23:22

Ich habe ne Frage Wen ich mich mit dem Autolog-Server verbinden möchte, steht "Du bist nicht mit den ...

1 Antwort Fahrer - Duell Lun100 am 10. März 2014 um 00:07

Hey Leute Hab ne Frage ich hab mir erst vor 2 Tagen Nfs shift 2 geholt wollte inline des Fahrer ...

2 Antworten Spielt wer noch Multiplayer? :) Cuauhti am 06. Februar 2014 um 20:57

Hätte irgendjemand lust online mal ein paar Rennen gegeneinander zu fahren? :D Habe gemerkt, dass ...

keine Antworten Leistung von Autos modden lambofreak94 am 03. Februar 2014 um 02:51

Hi zusammen, ich habe vor kurzem erst auf YouTube ein paar Videos entdeckt, die außergewöhnlich ...

keine Antworten Shift2 Karriere Luletze am 12. Januar 2014 um 00:52

Bin Level 16,kann Karriere nicht weiterspielen,alle Events gesperrt,verlangen Fahrerstufe 2,Ein ...

1 Antwort Handling getplayGAMES am 30. November 2013 um 14:30

Stimmt das je mehr Handling,desto weniger rutscht der Wagen?

