Fragen und Antworten zu Nights of Azure

1 Antwort Verstehe nicht wie ich das schaffen soll Sonic_the_Hedgehog am 17. August 2016 um 20:49

Hallo, Ich habe eine frage, und zwar ich bin schon fast am verzweifeln, und zwar bei der Arena ...

3 Antworten Spiel auf Deutsch? Roxas134 am 28. April 2016 um 15:41

Weiß jemand ob das Spiel auf deutsch ist?

keine Antworten Items Ace_Legend am 10. April 2016 um 20:09

Hi, mir fehlen nur noch 3 Items (65,71,76) und ich weiß nicht , wo ich die bekommen soll. Wäre nett ...

1 Antwort Von Level 8 auf 9 Ace_Legend am 07. April 2016 um 07:46

Hi, ich habe das Problem, dass ich Arnice nicht aufleveln kann.Ich habe auch mehr als 260k Blut, ...

1 Antwort Nightmare Arnice Letivolt am 04. April 2016 um 20:36

Also ich habe den letzten Boss besiegt und mach mich daran den Epiloge zu spielen und da wurde die ...

2 Antworten Trophäenhilfe Ace_Legend am 04. April 2016 um 19:59

Hi, ich brauche Hilfe bei der Trophäe,,Excellent Agent" . Und zwar heißt es dort , man solle Anders ...

2 Antworten Verwandlung ändern Letivolt am 03. April 2016 um 17:48

Wie hoffe ich mal alle die das game haben gesehen haben kann man sich ja wenn man eine Leiste ...

3 Antworten Kommt das Spiel auf Deutsch ? Zocker_2010 am 02. Februar 2016 um 13:04

Hallo, ich frage mich ob das spiel deutsche bildschirmtexte sowie deutscher untertitel haben wird ...

