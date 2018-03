Fragen und Antworten zu No Man's Sky

Fragen

6 Antworten mehr schiffe haben? Riddick92 am 27. Dezember 2017 um 02:43

ist es möglich mehrere schiffe zu haben und nicht nur eins?also 2 kleine schiffe und den halt noch ...

keine Antworten Kann man immer nur eine Basis bauen? xd212 am 08. Oktober 2017 um 20:18

siehe oben :-)

keine Antworten Atlas zurücksetzen CaptainS am 05. Oktober 2017 um 00:25

Was passiert wenn man den Atlas zurück setzt? Wozu ist das wichtig? Und kann man seine Erinnerung ...

1 Antwort Antimaterie und kein ende... Ratinger1973 am 02. Oktober 2017 um 13:06

Such mir nun seit 3 wochen ein wolf auf den 4 planeten die in dem startsystem sind um dieses rezept ...

1 Antwort schutzhandschuh woher ? hexon12 am 29. September 2017 um 17:07

habe Basis mit Wissenschaftler,habe aber von Ihm keine schutzhand schuhe bekommen. und Jetzt ?

keine Antworten Seitdem ich den neuen Patch 1.37 erhalten hatte, ... Astaroth1967 am 17. September 2017 um 16:32

Das Schiff reagiert entweder kaum auf meine ...

keine Antworten Wie übertrage ich meine Raumschiffe auf einen neu ... Astaroth1967 am 01. September 2017 um 09:54

Ich kaufte ziemlich früh im Spiel einen Frachter. ...

keine Antworten Atlas Mission Bug Kastanienopa am 27. August 2017 um 12:44

Ich will gerade die Atlas-Questreihe durchspielen allerdings ist es seit 4 Atlas Stationen so, dass ...

keine Antworten warpreaktoren und atlaspässe finden Kastanienopa am 25. August 2017 um 14:53

Kann mir jemand sagen wie man die Warpreaktoren und Atlaspässe V2 und V3 finden kann? Habe gehört ...

keine Antworten Basisbau auf neuem Planet DancingJ2001 am 17. August 2017 um 12:53

Habe eine neue Basis auf einem anderen Planeten gebaut ( hatte bei der alten Basis schon alle ...

13 Antworten neustart und feindliche schiffe Kev1904 am 27. Juni 2017 um 19:47

lohnt es sich das spiel neuzustarten oder lieber weiter spielen und wie besiege ich die feindlichen ...

3 Antworten Wie finde ich das Lage das ich für Armadium ... Patschii am 07. Juni 2017 um 10:56

Ich habe folgendes Problem: für den ...

1 Antwort Technologien suche seit Patch 1.24 xXRedFoxXx am 01. April 2017 um 18:20

Hallöchen, Ich befürchte ich brauche wohl mal ein rund um Update, da ich vor dem foundation Update ...

