Fragen und Antworten zu No More Heroes 2

Fragen

keine Antworten Ranglisten Kämpfe wieder holen zeldsfan am 11. Juni 2012 um 20:27

kann ich die abgeschlossenen ranglisten kämpfe eigentlich wieder holen ohne neues spiel starten zu ...

keine Antworten Bat Junior!? ]:-( Gestiefelter_Kater am 25. April 2012 um 01:59

Wie kann man bitte Bat Junior schaden? Also, das Prinzip mit dem Laser war schnell verstanden, aber ...

1 Antwort Laufband Training? Gestiefelter_Kater am 20. April 2012 um 15:09

Bitte helft mir, ich schaffe das Laufband Training nicht, und weiß einfach nicht was ich falsch ...

1 Antwort wrestling-moves 000T am 16. Oktober 2011 um 18:54

wie kann ich andere moves machen? meistens kommen nur belly-tó-belly und ähnliches aber nie die ...

4 Antworten Shinobu ? ace_3005 am 14. Juni 2011 um 19:08

wer ist das und kann man sie spielen wen ja wie ? danke im voraus

1 Antwort Ein Bug? HoermanLP am 24. April 2011 um 00:24

Ist es normal, das man nach dem Ranglistenkampf für Platz 50 den für Platz 25 macht? Oder habe ich ...

1 Antwort wie wiederholt man rache missionen auf bitter? KongobongoX am 27. März 2011 um 20:08

hab das spiel auf süß durch und hab leider erst am schluss gemerkt das man in rache missionen items ...

keine Antworten Death Match Mode OkamiPower94 am 14. Februar 2011 um 19:39

Was bekomme ich wenn ich im Death Match Modus jeden Endgegner besiege ? Oder bringt mir das ...

keine Antworten 99 Prozent der Kleidung ... OkamiPower94 am 13. Februar 2011 um 21:12

Hey Leute ... Die überschrift erklärt schon fast die Hälfte , ich habe den ganzen Klamotten Laden ...

2 Antworten uncut ric-e am 20. Oktober 2010 um 19:48

kann man bei uncut köpfe abschlagen und ist endlich mal blut dabei

1 Antwort bat superheld afrosamurai am 28. August 2010 um 18:56

ich komme einfach net bei bat weiter nachdem er sich in einen superheld verwandelt hat er schießt ...

2 Antworten ausdauertraining afrosamurai am 28. August 2010 um 12:58

ich bekomme einfach nicht das ausdauertraining hin ich weiß was ich tun muss aber net wie ich mich ...

1 Antwort Letzter Muskeltraining-level Megatron_Zero am 23. August 2010 um 18:32

Lohnt es es sich, die Mühe auf sich zu nehmen? Denn es ist sehr schwer.

4 Antworten 1 oder 2? afrosamurai am 01. August 2010 um 19:28

ist der erste teil besser oder der zweite?

2 Antworten boose und katanas Argosax am 22. Juli 2010 um 15:43

ich bin jetzt nach newdestroyman und hab 4 katansa wie viele bosse und katanas gibt es noch?

