Fragen und Antworten zu No More Heroes - Heroes Paradise

Fragen

keine Antworten brauch ich für das spiel noch so nen nunchuck? portalfreak am 19. September 2012 um 22:12

wollte mir das spiel und move kaufen hab mir ein parr videos über die move angeschaut aber dort nie ...

keine Antworten 2.boss Froster am 20. Januar 2012 um 22:11

Wie besigt man den 2 gegner

1 Antwort Sehr Wichtig bitte Sofort antworten! X-N-X am 21. August 2011 um 18:57

Wenn mann mit Mario auf Pech den Haupthelden und einen Gegner pullert kommt doch eine braune ...

2 Antworten Ohne move auch gut ? gelöschter User am 07. Juli 2011 um 18:32

Ist das spiel auch ohne move gut zu spielen und wie ist die grafik so ?

keine Antworten Pizza Butt gelöschter User am 05. Juli 2011 um 18:54

Also ich schaffe es nicht bei der blöden Pizza butt mission gold zu machen kann mir wer helfen?

2 Antworten Uncut ? Sasuke02Taka am 04. Juni 2011 um 15:12

Hey leute ich hab die PEGI Demo von No More Heroes - Heroes' Paradise gezockt und dort konnte man ...

1 Antwort Batterie aufladen? Cloud1409 am 24. Mai 2011 um 16:32

hallo, also ich spiele das speil mit dem motion controller. meine frage ist ob das normal ist, dass ...

2 Antworten Jeane Alex619 am 22. Mai 2011 um 21:19

im 2.teil von nmh kann man mit der katze auch spielen und am ende bekommt man einen neuen angriff ...

keine Antworten 2 Fragen Antonidas1 am 22. Mai 2011 um 02:45

Hey, meine erste Frage ist wer schon bemerkt hat das wenn man select drückt dann unter Optionen ...

1 Antwort Karte vergessen Ericko am 19. Mai 2011 um 22:55

habe beim 1 Boss kampf die eine karte vergessen wo ich gegen den ersten boss kampfe kann ich die ...

5 Antworten kann man das spiel nur per playstation move ... Alex619 am 17. Mai 2011 um 22:22

frage steht oben danke im voraus!

1 Antwort Xbox 360 Prica am 12. Mai 2011 um 18:33

Kommt es jetzt für XBox 360 oder nur für Ps3 Danke im Voraus

1 Antwort Worum geht's ? DissidiaHerrscherKefka am 08. Mai 2011 um 18:16

Hab das Spiel im Spieletipps-Höhepunkte-im-Mai-Video gesehen und war gleich begeistert. Das riesige ...

