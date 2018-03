Fragen und Antworten zu Oblivion

Frage eingeben. Antwort bekommen. Weiterspielen.

Du hast ein Problem mit The Elder Scrolls 4 - Oblivion oder kommst einfach an einer bestimmten Stelle nicht weiter? Frag doch einfach die Spieletipps-Community. Und während du auf die Beantwortung deiner eigenen Frage wartest, kannst du ja anderen helfen und einige andere Fragen beantworten. Das einzige, was du zum Mitmachen brauchst, ist ein Spieletipps-Login.

Eine neue Frage stellen

Fragen

keine Antworten Unterwasserruine AngelOfDarknessBL am 28. Februar 2018 um 13:22

Hi, Ich bin heute bei der Mündung des Lake Rumare in den Upper Niben (südöstlich der Imperial City) ...

keine Antworten Wo sind die Schreine? andromeda0179 am 31. Oktober 2017 um 19:48

ich mache gerade das Quest Pilgerfahrt und war in Anvil wo ich die Wegschreinkarte bekommen habe. ...

keine Antworten Steuerung PS3 HaKiM_xD am 08. Oktober 2017 um 13:40

Hallo, ich habe oblivion jetzt seit ein paar Tagen. Es ist wohl gemerkt auch mein erstes Spiel ...

1 Antwort Ich kann nicht mehr leveln xbox one / 360 marsgolem am 06. Oktober 2017 um 16:26

Als ich gestern im Spiel ein paar Glitches benutzt habe bzw Level Glitches steigt dieser Balken der ...

keine Antworten Gräfin kommt immer hinterher Ralf07 am 23. September 2017 um 15:12

Ich habe den Quest beendet wo die Gräfin die Drachenfeuer wieder anzündete also somit die ...

1 Antwort Wenn Geister frei sich Tummeln: Haus kaufen Ilona-Oblivion am 15. Juli 2017 um 21:41

Ich habe genug Geld um das Haus zu kaufen aber immer wenn ich in anspreche dann sagt er das ich ...

5 Antworten frage markushacker am 29. Mai 2017 um 13:39

soll ich skyrim oblivion kaufen oder dowloaden?

2 Antworten Wie geht es weiter? MegagogetaSS4 am 06. Mai 2017 um 11:25

Ich habe das Spiel fast durch. Meine Frage: Was passiert, wenn ich das Spiel durch habe. Kann ich ...

1 Antwort Gibt es etwas Besseres als Daedrische ... Daniii008 am 11. März 2017 um 10:30

Ich bin stufe 24 und habe schon die Daedrische ...

2 Antworten Oblivion: Kann nicht mehr aufleveln? EvaKeks am 27. Februar 2017 um 12:14

Hallo, Seitdem meine Festplatte kaputt gegangen ist, musste ich von neu mit Oblivion anfangen. Und ...

1 Antwort Keine Anzeige zur Pilgerfahrt? Daniii008 am 23. Februar 2017 um 13:45

Ich habe die pilgerfahrt quest angenommen wobei ich mit dem propheten gesprochen habe und er mir ...

keine Antworten Verzaubern von Items Makrobiot am 07. Januar 2017 um 00:52

Was bitteschon gehört alles zu einem korrekten,individuellen Verzauberungsakt?(Von Gegenstand und ...

keine Antworten Bedienung der Säule im Magiergilden-Projekt Makrobiot am 06. Januar 2017 um 05:55

Bin gerade Gelehrter geworden und soll bei dem Projekt mit der Säule helfen.Hab wohl ...

1 Antwort Items verzaubern Makrobiot am 06. Januar 2017 um 05:49

Wie kann ich,mit Benutzung von Gegenstand und Seelenstein,Zaubergegenstände erstellen?Gibt es ...

1 Antwort Items verzaubern Makrobiot am 06. Januar 2017 um 04:30

Ich bin gerade an der geheimen Unmiversität,aber es gelingt mir nicht, eine Verzauberung ...

