Fragen und Antworten zu One Piece - Pirate Warriors 3

keine Antworten Spielstand übertragen ? XSasuke_RasenganX am 05. Februar 2018 um 06:52

Hallo, kann man seinen Spielstand von der Ps3 auf die Ps4 übertragen ? Danke

keine Antworten Wo ist der berry shop? KullerCookie am 13. November 2017 um 00:35

Hallo ihr lieben, Kann mir bitte mal jemand erklären wo ich den berry shop finde? Ich bin echt nicht ...

keine Antworten Dlc Problem Bitte schnelle Antwort patrice55 am 30. Oktober 2017 um 11:47

Hallo ich habe mir letztens die DLC zu pirate Warriors 3 geholt allerdings fehlen mir zoros z, ...

1 Antwort Spieler zurzeit? sanjifanpirate am 08. Juli 2017 um 12:34

Spielt das noch jemand? Ich würde mich freuen wenn ich mit jemanden zocken könnte falls ihr wollt ...

1 Antwort DLC Outfits erscheinen nur teilweise im Spiel Andowen am 14. Juni 2017 um 18:59

Hallo :) Ich habe mir das DLC Pack gekauft (spiele auf PS3). Komischer Weise sind nicht alle ...

1 Antwort Abenteuer im Sabaody Archipel Arcos am 05. Juni 2017 um 22:20

Beim Kapitel Abenteuer im Sabaody Archipel steht bei einem Feld ja : Behalte mit Law eine bestimmte ...

keine Antworten Wie kann ich zu zweit auf ps3 spielen? dragondestroyer1 am 25. März 2017 um 15:37

Will zu zwitschern lokal auf der ps3 spielen weiß aber nicht wie.

1 Antwort Traum Log alle Inseln auch die mit Level 100 ... boundman am 05. März 2017 um 14:43

Also ich hab das Traum Log durchgespielt leider ...

keine Antworten Traumlog als koop saldier am 06. Februar 2017 um 21:05

Hallo, ich wollte fragen, ob es möglich ist irgendwie im Traumlog zu zweit gemeinsam zu spielen ...

keine Antworten Traumlog im koop modus saldier am 06. Februar 2017 um 16:27

Hallo, Ich wollte fragen ob es irgendwie möglich ist den traumlog im koop Modus offline zu spielen?

keine Antworten Kann teach im Traum Log nicht nehmen warum? Yilmazo am 07. Januar 2017 um 18:40

Hallo Leute, ich kann bei One Piece Pirate Warriors 3 Teach nicht nehmen um ' legendäre Piraten ' ...

keine Antworten Super schwer hilfe candeluffy am 10. Dezember 2016 um 20:16

Hat einer lust mir zu helfen ? Bei der schwierigkeitsstufe super schwer?

1 Antwort Traum Log S haben alle? Yilmazo am 27. November 2016 um 11:16

Hallo Leute, und zwar muss man beim Traum- Log ALLE Inseln Rang S haben, um die restlichen ...

1 Antwort Corbys Kizuna-spezial auslösen ? BM47 am 16. September 2016 um 15:44

Ich habe ein kleines Problem und zwar habe ich jetzt schon fast die Platin-Trophäe,aber wie setze ...

keine Antworten Game reihe? tom27 am 24. August 2016 um 21:32

Hallo liebe leute. Was meint ihr wird es ein pirate warriors 4 geben vielleicht schon nächstes jahr ...

