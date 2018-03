Fragen und Antworten zu Onimusha Dawn of Dreams

Fragen

keine Antworten Onimsha Down of dreams michaevaharry am 09. September 2015 um 23:19

Ich habe das Spiel durchgespielt und möchte es jetzt auf schwer spielen. Wie mache ich das?

1 Antwort Fundorte der vier Drachen Nutenpreller am 15. November 2012 um 23:26

Hallo! Ich wüsste gern wo die Fundorte der vier Drachen sind(Friedensdrache, Schicksalsdrache, ...

keine Antworten hat damit jezt nix zu tun aber wichtig! sebisebio123 am 30. März 2012 um 23:56

glaubt ihr das noch ein oni teil raus kommt? auf ps3 oda so ;D

1 Antwort leichter schwierigkeitsgrad pascha29 am 04. März 2012 um 06:04

hallo im internet heisst es wenn man dreimaal hintereinander stirbt kann man den leichten ...

1 Antwort Wie wechsel ich den Charakter? Juschge am 04. Februar 2012 um 15:40

Ja, die frage hört sich sehr bescheurt an, aber ich spiele über emulator, und wollte wissen welche ...

1 Antwort freunde heilen? Consta am 06. Januar 2012 um 22:34

hallo, wie kann ich meine freunde heilen? aber ohne gegenstände zu benutzen? hab eben erst ...

keine Antworten ringe, ketten und anderes caspar3 am 11. Dezember 2011 um 18:13

wie rüste ich die ringe, ketten und ähnliches in onimusha - dawn of dreams für die ps2 aus?

keine Antworten Ich bekomme die 2tür nicht auf wie komme ich auf ... klaus161261 am 06. November 2011 um 15:13

Habe alle 6 Zahlen aber wie ergibt sich dann der ...

1 Antwort Stufe 8 - Der Onimusha erwacht / Teil 1 nici_chan am 25. August 2011 um 18:16

Ich komm da einfach nicht mehr weiter,wie ich da gehn soll.den richtigen weg brauch ich aber ich bin ...

2 Antworten wer die KOKOSNUSS WESPE geschlagen hat muss schon ... SPITZE61 am 13. August 2011 um 04:21

ich habe jetzt seit Vier Stunden durchgehend ...

1 Antwort Jube sagt am Anfang des Spiels das sie Hungrig ist SPITZE61 am 12. August 2011 um 14:20

Wo finde ich etwas zum Essen für sie...und wie ...

1 Antwort Am Anfang vom Spiel mit Jubei die gerade dazu ... SPITZE61 am 12. August 2011 um 13:55

den ersten habe ich benutzt...möchte jetzt wissen ...

1 Antwort sokis schwert x437f13 am 11. August 2011 um 04:12

weiß jemand wie das rot/orangene schwert heisst was soki die ganze zeit auf seinem rücken trägt bzw. ...

keine Antworten Geld Geld Geld Calisto94 am 24. Juli 2011 um 11:58

Nur zwei Fragen : 1. Wie Krieg ich schnell Geld? Bin am Akechi Grab kurz vor dem Showdown? 2. ...

2 Antworten 4 Drachen nerodante3 am 19. Juni 2011 um 21:52

Meine frage wäre jetzt wo ist der Friedensdrache zu finden und wo ist der kriegsdrache zu ...

