Fragen und Antworten zu Oregon Trail: American Settler

Fragen

keine Antworten Wer kennt Tricks Gebäude verschieben raeuchermann am 03. November 2014 um 17:34

Wie kann man Gebäude verschieben

keine Antworten Wie komme ich ins nächst höhere Level? Jofra13 am 13. Oktober 2014 um 10:43

Seit über nem halben Jahr bin ich in Level 101. Wie erreiche ich 102 und weitere? Danke für ...

keine Antworten Wie mache ich eine Schneiderei. marmeis am 14. Mai 2014 um 22:27



keine Antworten Oregon Sattler Talulahbelle am 22. März 2014 um 15:47

Wie kann ich Wege anlegen?

keine Antworten Nachbarn Joy_90 am 04. Dezember 2013 um 17:52

Kann man auch Nachbarn via GamesCenter adden oder nur mit Facebook? Vielleicht mag mich ja wer ...

keine Antworten Energie kaufen für Oregon Trail Settler freewoman am 24. November 2013 um 18:43

Wenn ich auf das + gehe neben der Energieanzeige oben rechts, erscheint ja ein Fenster mit Angeboten ...

keine Antworten Gewächshaus gewinnen haselrambo am 29. September 2013 um 12:53

...es gibt ein Gewächshaus zu gewinnen, wenn man 5 Tage lang bestimmte Aufgaben die angezeigt werden ...

keine Antworten Finde einige Dinge nicht! play2013 am 26. Mai 2013 um 22:25

Hallo. Ich spiele seit kurzem dieses Spiel und will nun was bauen, wozu ich eine Holzplanke und eine ...

keine Antworten Wie verkaufe ich ein Schwein? funsmile am 10. Mai 2013 um 12:08

Ich muss Wege und ein Schwein verkaufen - wie geht das?

keine Antworten Bauland olaf1 am 05. April 2013 um 21:53

Hey,habe Bauland gekauft und auf die Fertigstellung gewartet. Nun ist das Baufeld immer noch weis ...

keine Antworten Unkraut für Quests Wynona am 22. März 2013 um 09:13

Hallo, Ich soll immer wieder Unkraut für quests beseitigen. Soviel Unkraut habe ich aber garnicht ...

keine Antworten wo finde ich die Druckerei Birgit_Kilian am 13. März 2013 um 19:37

Ich sollte eine druckerei bauen man würde diese unter Geschäfte finden ICH FINDE DAS NICHT :'(

keine Antworten keine quests mehr crazyshe77 am 15. Januar 2013 um 16:36

brauche eure hilfe! habe seit level 87 keine neuen aufgaben mehr zu lösen! bin jetzt schon bei level ...

1 Antwort Wie finde ich Tierködern Tigeraugen am 03. Januar 2013 um 19:47

Ich muss Eichhörnchen und Bären jagen. Leider kommen keine. Jetzt habe ich die Info erhalten, dass ...

