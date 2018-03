Fragen und Antworten zu Ori and the Blind Forest

Fragen

keine Antworten Pfähle Italienerin1990 am 21. Mai 2017 um 14:38

Ich komme nicht weiter, da mir irgendwelche Holzpfähle den Weg versperren. Wie bekomme ich die weg?

keine Antworten anderes Gamepad ? Jonny15 am 16. Januar 2016 um 11:36

Kann man das Spiel am PC auch mit Ps4 Kontroller anstatt mit Xbox one kontroller oder muss man ...

keine Antworten der horuberg bug?! Tornadoboo am 22. Dezember 2015 um 04:11

Hallo ich bin momentan im Horuberg und komme nicht weiter. Als ich den Wurm unten getötet habe und ...

keine Antworten Soundtrack nicht verfügbar JF276 am 25. August 2015 um 22:13

hallo, und sorry direkt, da meine Frage nicht so gut hierher passt, aber nirgendwo sonst könnten ...

1 Antwort hilfe maya44 am 27. April 2015 um 18:53

ich möchte das spiel unbedingt spielen nur ich finde es niergens! kann mir jemand sagen wo ich es ...

1 Antwort Ich stecke fest! (Mondgrotte) (Glitch?) jonimohni am 10. April 2015 um 22:20

Hallo Community ;) Nachdem dieser Frosch mit der Wasserader in der Zwischensequenz die Kugel fallen ...

2 Antworten PS3/PS4 PSN ? MH3Taigar am 06. April 2015 um 04:40

Hallo Leute, wollte nur mal nachfragen ob dieses Game auch für die PS3/PS4 oder das PSNetwork in ...

1 Antwort Wände mit dem powerspruch durchbrechen Akarina am 30. März 2015 um 00:19

Hallo, ich versuche das Feuerelement zu bekommen und bin auf dem Weg ganz nach oben. Ori hat eben ...

keine Antworten Wasserbug UrukHaiFromIsenengard am 23. März 2015 um 08:02

Hat jmd eine Lösung für denn Bug wenn man nach dem letzten speichern ins Wasser geht und nicht mehr ...

keine Antworten Spiel läuft nicht so wie es sollte mosswinehunter am 18. März 2015 um 16:17

Leider läuft Ori leider auf meinem PC nicht so wie es sollte, d.h. alles ist irgendwie in ...

1 Antwort Wände bzw Decken durchbrechen No_Way_2K am 17. März 2015 um 18:26

Hallo zusammen, ich habe ja schon erfahren das man seine Fähigkeiten von den Stammbäumen lernt. ...

1 Antwort Stecke fest! (Mondgrotte) Schrottkiffe am 14. März 2015 um 00:50

Hey Leute ich hoffe ihr könnt mir helfen: Ich bin in dem Gebiet Mondgrotte und bin rechts auf der ...

1 Antwort Grafikkarte MonkeyManagement am 13. März 2015 um 17:38

Werde ich das Spiel mit einer Radeon HD 6850M spielen können? Danke im voraus für alle Antworten!

1 Antwort Durch instabilen Boden Hapgier am 11. März 2015 um 12:52

Hallo ich muss grad bei dem Spiel durch so einen instabilen bröckligen Boden aber ich weiß nicht wie

