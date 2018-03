Fragen und Antworten zu Panzers - Phase One

Frage eingeben. Antwort bekommen. Weiterspielen.

Du hast ein Problem mit Codename: Panzers - Phase One oder kommst einfach an einer bestimmten Stelle nicht weiter? Frag doch einfach die Spieletipps-Community. Und während du auf die Beantwortung deiner eigenen Frage wartest, kannst du ja anderen helfen und einige andere Fragen beantworten. Das einzige, was du zum Mitmachen brauchst, ist ein Spieletipps-Login.

keine Antworten CODE nicht gefunden dirkules79 am 07. Februar 2015 um 01:14

Hallo, ich habe das spiel gebraucht gekauft ohne hülle und keinen CODE auf den drei cd`s gefunden- ...

2 Antworten kann man panzer erbeuten ? kirowez am 16. Mai 2012 um 04:15

kann man einen gegnerischen panzer erbeuten so dass ich ihn dann verkaufen kann oder so ? oder ...

1 Antwort Codename: Panzers Phase one funz nich mehr! Leo99 am 01. Februar 2012 um 18:13

wenn ich das spiel installiert habe sat er mir , dass ihm die datei mss32.dll fehlt :( bitte um ...

2 Antworten frage jens_weber am 31. Januar 2012 um 20:21

was muss man machen um das training camp zu schaffen

1 Antwort CD-Code tyrannusminusrex am 17. Januar 2012 um 14:40

Was macht man wenn der CD code nicht erkannt wird?

3 Antworten Panzers Phase one funktiuniert nicht mehr Domi1397 am 07. September 2011 um 11:46

Immer wenn ich Panzers phase one starte kommt die fehlermeldung Panzers funktiuniert nicht ...

keine Antworten Multiplayer room erstellen! GERMANY_DANIEL am 16. Juli 2011 um 10:52

Hallo kann mit jemmand sagen wie ihc bei Panzers einen eigen room in multiplayer erstellen ...

3 Antworten phase one oder rush for berlin? jessie97 am 06. Februar 2011 um 14:53

Frage steht oben. Welches Spiel sollte ich nehmen?

1 Antwort tiger 2 alex260495 am 29. Dezember 2010 um 19:19

kann man eigentlich in den deutschen missionen den tiger 2 kaufen und benutzen? bitte um antwort

keine Antworten Problem bei Mission T34 loewenherz1970 am 21. November 2010 um 21:25

Habe alle russischen Einheiten ausgeschaltet und den russischen Reparaturwagen erobert und ...

1 Antwort probleme bei der raketenmission: thebass am 12. Juli 2010 um 19:46

Ich bin in einer mission: zerstöre das rakenlager(English/amerikanische KAriere)4 oder 5 mission. ...

1 Antwort warum kann ich das spiel nicht auf meinem laptop ... alex260495 am 26. Juni 2010 um 16:42

hallo wer weis warum ich das spiel nicht auf ...

1 Antwort Gibt es ein Editor? alex260495 am 17. Juni 2010 um 15:41

Hallo zusammenen könnt ihr mir sag ob es ein editor für phase 1 gibt wenn ja wie kann man den denn ...

1 Antwort Cheats famous10 am 11. Juni 2010 um 17:50

Beim trainings spiel wo man truppen kaufen kann will ich immer den prestigecheat eingeben und des ...

keine Antworten Bestätigung gelöschter User am 06. Mai 2010 um 21:27

Hallo zusammen folgendes Problem : Nachdem man das Spiel insterliert hat muss man ja den Pc ...

