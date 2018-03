Fragen und Antworten zu Persona 4 Golden

1 Antwort Wie schalte ich den Schmied frei? scar2661 am 02. Juni 2016 um 11:04

Hi so wie oben die Frage schon steht. Ich habe hier alles einmal durchgeguckt und auch bei Persona ...

1 Antwort Hilfe bei bestimmten Social links Cardmaster039 am 21. März 2016 um 14:31

Ich bräuchte Hilfe bei zwei Sociallinks, der erste ist der des Hunger Arcanas. Wie bekommt man denn ...

1 Antwort Level-Up gelöschter User am 15. April 2015 um 13:04

Hallo Leute, ich hab hier mal eine Frage, die sicher schon viele gestellt haben, aber ich frage mal ...

2 Antworten Persona 4 BlueShanks am 01. März 2015 um 22:27

Hallo Ich habe noch nie persona reihe gespielt, aber als ich paar lets play angesehen habe, hat das ...

1 Antwort 1 Frage nintendowii am 28. August 2014 um 01:52

Unzwar habe ich vor mir das spiel zu kaufen aber würde gerne mal wissen ist es auf deutsch . oder ...

3 Antworten new game + venxasqua am 18. August 2014 um 13:37

behalte man lv personas und geld noch im new game +?

1 Antwort hp und sp venxasqua am 11. August 2014 um 11:08

gibt es eine mölichkeit in dungeon hp und sp komplett wiederherzustellen wie bei persona 3 portable? ...

keine Antworten fox quest 13 adexi am 15. Juni 2014 um 07:53

Hi, Ich muss bei dem quest 13 das man von dem fuchs bekommt, zuerst mit einem jungen bei fluss reden ...

2 Antworten Wie welches Ende? Boosterboy am 31. Mai 2014 um 01:25

Hi, ich wollte mal fragen, wie viele verschiedene Enden es gibt und wie man welches erreichen kann? ...

2 Antworten 2.Durchgang Ito-kun am 13. Mai 2014 um 00:20

Hallo, ich wollte fragen, was man alles in dem 2.Spielstart mit nehmen kann / wird, da ich ziemlich ...

2 Antworten Allgemeinfragen DerEineDude am 23. Januar 2014 um 19:45

Hey Community, Ich habe 2 Fragen an euch : 1: Was für eine Sprachausgaben hat Persona 4 Golden? ...

2 Antworten Social Link KakuzuNoTakigakure am 05. Dezember 2013 um 21:06

Hallo! Ist es in einem kompletten Spieldurchlauf möglich mit allen Charakteren den S Link zu ...

2 Antworten Um was geht's hier ? AJ_outofstyle am 01. November 2013 um 15:57

Es ist ein RPG - klar .. Bin nichtso der RPG spieler hab aber mal lust auf eins .. aber um was dreht ...

3 Antworten Persona 4 golden Dennis74757677 am 01. Oktober 2013 um 17:33

wie finde ich denn stand ort von kanji kun raus also gahter auf deutsch dungeon information ...

keine Antworten was muss ich machen nach dem ich yukiho san aus ... Dennis74757677 am 29. September 2013 um 16:28

was muss ich machen nachdem ich yukiho san aus dem ...

