Fragen und Antworten zu Pillars of Eternity

keine Antworten Pillars of Eternity... "Meister der Tiefe" Bug mit ... MedieEvil am 03. Februar 2018 um 05:55

Hallo, ich spiele grad Pillars of Eternity auf der ...

1 Antwort Zaubersprüche ab Stufe 3 Mak22 am 26. April 2016 um 20:48

Ich habe meinen Zauberern Sprüche der Stufe 3 zugewiesen in ihrem Zauberbuch. Wie kann ich diese ...

keine Antworten Lhe a Rhemen stephanski am 15. Juni 2015 um 18:45

Hey, ich hab unwissentlich die 2te Quest der Schmelztiegelritter gemacht, das hat nun zur Folge das ...

keine Antworten Bug oder Feature? cs24 am 06. Juni 2015 um 13:27

Nachdem ich bereits die halbe Burg Caed Nua ausgebaut hatte, wollte ich die endlosen Pfade weiter ...

keine Antworten Neue Ausrüstung Shalafi am 09. April 2015 um 13:10

Hi, wie bekommt man eigentlich neue Ausrüstung für die Gruppe? Ich bin mittlerweile am Anfang von ...

1 Antwort Gruppe stirbt Shalafi am 05. April 2015 um 13:21

Hi, ich bin noch recht am Anfang des Spiels, im Moment bin ich im Tempel von Eothaas. Ist es ...

keine Antworten pillars of eternity Wie viel Handlungsfreiheit hat ... Tadus am 02. April 2015 um 11:23

Wie viel Handlungsfreiheit hat man bei pillars of ...

3 Antworten Respawnen Gegner? Deluxo am 27. März 2015 um 18:27

Hallo, kann mir Jemand sagen, ob Gegner respawnen. In der freien Welt oder in Dungeons?

