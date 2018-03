Fragen und Antworten zu Pirates of Tortuga

Du hast ein Problem mit Pirates of Tortuga oder kommst einfach an einer bestimmten Stelle nicht weiter? Frag doch einfach die Spieletipps-Community. Und während du auf die Beantwortung deiner eigenen Frage wartest, kannst du ja anderen helfen und einige andere Fragen beantworten. Das einzige, was du zum Mitmachen brauchst, ist ein Spieletipps-Login.

Fragen

keine Antworten wie kann ich was adladen gelöschter User am 08. Januar 2011 um 18:54

steht oben^^

1 Antwort Untoter? DarkZane99 am 12. September 2010 um 12:39

Was bringt ein Untoter?!

1 Antwort taler M_Stone51 am 23. Februar 2010 um 18:28

wie bekomme ich taler in meine siedlung? ich kann keine taler vom schiff entladen...

1 Antwort erfahrung M_Stone51 am 22. Februar 2010 um 19:17

wie bekomme ich erfahrungspunkte?

