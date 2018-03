Fragen und Antworten zu Plants vs. Zombies - Garden

Fragen

keine Antworten Zombie sein ChrisKiller1724 am 31. Dezember 2017 um 17:05

Hallo ich habe das spiel erst bekommen und will ein zombie seien .Wie geht dass?

keine Antworten Wie bekommt der zweiter Spieler beim Split Screen ... Detto am 25. Dezember 2017 um 15:09

Der XP-Balken füllt sich nicht ( bei der zweiter ...

keine Antworten Können Multiplayerspieler in die eigene ... wuhlheide2211 am 14. Oktober 2017 um 13:58

Hallo zusammen , mein Sohn möchte im ...

1 Antwort Kann ein PS4 und PC Spieler Zusammen PvZ GW1 ... TornadoKing44 am 30. September 2017 um 12:53

Ich will mit meinem freund der ne ps4 hat Garden ...

keine Antworten Wie kann man sein Account zurücksetzen bei PvZ ... FragNemandAnderes am 01. September 2017 um 01:33

Hi, Wie kann man sein account zurücksetzen? weil ...

keine Antworten Wie auf der XBOX One online spielen? mumpel27 am 18. November 2016 um 13:52

Hallo, wie kann ich auf der XBOX One online mit oder gegen andere Spieler spielen? Ich finde einfach ...

keine Antworten Plants vs Zombies Garden Warfare lädt ewig lang Musix95 am 17. Oktober 2016 um 13:50

Hallo :) Ich habe mir gestern PvZ GW gekauft und soweit läuft auch alles. Aber sobald ich auf ...

keine Antworten wie spiele ich splitscreen bei PvZ 2? Lois173 am 19. Juni 2016 um 17:47

Hi, den splitscreen im Hinterhof (2 TVs-Turm) habe ich gefunden, aber wenn bei "2. Spieler" ...

1 Antwort Verrrrrückte Pflanzen gesucht leok64 am 17. Mai 2016 um 13:35

Suche motivierte und ,,gute" PvZ GW Spieler die den Ehrgeiz haben Gartenkommando auf verrückt zu ...

keine Antworten Plante vs Zombies Garden Wafare 100.000 Coins gelöschter User am 18. Januar 2016 um 18:58

Hallo Community Ich habe eine Zeit lang nicht PvZ gespielt und wie ich wieder ins Spiel reingegangen ...

keine Antworten Blackscreen Bug MrBoing am 06. Januar 2016 um 20:01

Also wie oben bereits erwähnt wenn ich pvz (Plants vs Zombies) spielen möchte im multiplayer gärten ...

keine Antworten PC neu aufgesetzt TKastl am 20. Dezember 2015 um 00:16

Hi, Habe mir vor 1nem Jahr das Spiel PvZ GW gekauft und oft gespielt. Habe aber vor 3 Wochen meinen ...

keine Antworten Kann ich den pvz gw spielstand von der ps3 auf die ... KiZettt am 21. November 2015 um 23:46

Ich bitte um Rat da ich mir die ps4 zulegen möchte

