Fragen und Antworten zu Pokémon Go

keine Antworten Ich bekomme keine Coins aus der Arena ShineroCat am 26. Oktober 2017 um 12:27

Wenn ich meine Pokémon in die Arenen setze und sie dann wieder kommen, bekomme ich nie Coins? Was ...

1 Antwort Trainieren Wypaek am 05. September 2017 um 11:51

Ich möchte in der Arena eigene Pokemon trainieren. Auch um die Medaille Trainiere 10 mal usw. zu ...

keine Antworten Dratini 15KP/15ATK/9DEF entwickeln? AlecAnd am 30. Juli 2017 um 09:42

Hallo wie oben schon genannt bin ich mir unschlüssig ob ich mein dratini 15KP/15ATK/9DEF entwickeln ...

1 Antwort Cheatverdacht melden Tweety84 am 23. Juli 2017 um 23:09

Hallo, wenn ich bei Pokemon Go Spieler melden will, bei denen ich den Verdacht habe, dass die ...

keine Antworten Whatsapp Gruppe alphatrix11 am 16. Juli 2017 um 21:43

Kennt jemand ne Whatsapp gruppe um Lahr oder Ettenheim um zusammen Arenen und Raids zu machen. Bitte ...

1 Antwort Habe neu angefangen zu spielen MedionDS am 30. Juni 2017 um 10:13

Hi, ich habe vor einer Woche mit dem Spiel angefangen und weis nicht, wie man die Kamerasicht ...

1 Antwort Pokemon Go Entwicklungen akrsu11_ am 29. Juni 2017 um 19:54

Hey! Ich hätte da ne Frage und zwar gehts um Pokemon Go... Ich verstehe nicht ganz welches Pokemon ...

keine Antworten Tokens bronx83 am 23. Juni 2017 um 10:18

Ist es nach dem neuesten Upgrade nicht mehr möglich 10 Arenen zu besitzen und dafür 100 Tokens zu ...

keine Antworten Werden Eier mittlerweile richtig ausgebrütet? Chi_sakurayuu am 13. Juni 2017 um 19:45

Ich habe schon lange kein Pokemon Go mehr gespielt, wie wohl viele. Allerdings habe ich jetzt ...

2 Antworten Spieledaten verloren bei Sim-Card-Tausch mkatona am 12. Juni 2017 um 23:24

Liebes Spieletipps-Team und auch liebe Android-Zocker! Vorgeschichte: hab ein samsung galaxy S4 ...

1 Antwort Garados emtwickeln Karpador WP/IV mastersterruser am 07. April 2017 um 11:04

Hallo, ich habe nun endlich genug Bonbons um mein Karpador zu entwickeln. Nun. zur Frage. mein ...

2 Antworten Quapputzi entwickeln? aber zu was? mastersterruser am 31. März 2017 um 17:37

Hallo, ich habe ein Quaputzi und könnte es sogar entwickeln. Allerdings nur zu Quappo nicht zu ...

