Fragen und Antworten zu PoP Warrior Within

Fragen

keine Antworten 1.lebens upgrade habibiibruder am 21. Juni 2014 um 12:15

Hallo, ich habe das 1. Energie upgrade verpasst wie kann man es sich holen? Ich habe das ...

1 Antwort Shadee Besiegen krauti98 am 23. Dezember 2013 um 19:27

Wie schaffe ich es Schaddee besiegen? Was ist die beste Technik?

1 Antwort Das letze Schwert hackerr am 03. November 2013 um 11:29

ich habe mit bekommen das es noch ein schwert gibt das so genaten wasser schwert wie bekomme ich das ...

1 Antwort der Dahaka schatzi98 am 06. Oktober 2013 um 14:33

habt ihr vielleicht einen Tipp wie man schnell den Dahaka auch am Anfang besiegen kann? (beim 1. ...

keine Antworten Tipps für den ersten Kampf? fifaspielako am 03. Januar 2013 um 21:16

Habt ihr ein paar Tipps, wie man die Herrscherin beim ersten Kampf besiegt ?

1 Antwort Was ist [E] ? fifaspielako am 31. Dezember 2012 um 15:52

Ganz am Anfang kommt in der Einführung " Drückt [E][E] " . Was ist das ?

keine Antworten ich komme bei flucht von der insel nicht weiter kratos3000 am 07. Oktober 2012 um 11:08

Nach der videosequenz über die tote maske habe ich die 2 wasserhebel betätigt nun ist der Altar mit ...

keine Antworten waffen kuller1 am 01. Oktober 2012 um 17:56

Im diesen video http://www.youtube.com/watch?v=wUDgVY3i0Ms . geht das auch in ps2 zu nehmen.

keine Antworten Kailena weiter gehen kuller1 am 15. September 2012 um 14:07

Wieso wen ich kailena besige dan kan ich nicht weiter machen.normal mus man eine SCENE ...

1 Antwort ps3 Conrtoller StarFoxXxZZ am 22. August 2012 um 16:00

Kann man dieses Spiel mit Dem Controller Spielen?

keine Antworten 2 fragen gt4zocker am 16. August 2012 um 17:54

Ich habe hier ein großes problem. Bei mir prince ist nach laden der spielstandes anders geworden. Er ...

1 Antwort Fortsetzung? 1aKILLER am 04. August 2012 um 19:50

hallo, kann mir jemand bitte mal sagen wie die fortsetzung nach diesem teil heißt,weil nachdem man ...

1 Antwort Alle Lebensapqrauds AlexderZocker am 12. Juli 2012 um 13:06

Hai könnt ihr mir alle mal Ausfürlich erklären Danke im Voraus

keine Antworten gamepad funktioniert nicht Lucario111 am 05. Juli 2012 um 15:57

Hallo ich habe das Spiel gerade auf meinem neuen PC installiert und würde es gern spielen, aber das ...

1 Antwort anfangsschwert alatreon_100 am 29. Mai 2012 um 18:32

kriegt man das schwert was man am anfang des spiels also auf dem schiff eigentlich wieder danke im ...

