Fragen und Antworten zu Prince of Persia - Fallen King

Fragen

1 Antwort 22 % -schwarzer ZAL hängt gefesselt über einem ... Wilma1970 am 07. Dezember 2012 um 21:35

... und der schwarze Stein unter ihm wird ...

keine Antworten The fallen King Prince_of_Persia_Fan_15 am 05. Juli 2012 um 22:55

Wie endet the fallen king überhaupt? Ist der einzige Prince of Persia,den ich nicht gespielt habe.

1 Antwort BITTE HILFEEE! 65%!part 35! Versuche seit ... Babydoll2903 am 16. November 2011 um 21:13

Bitte ihr lieben!Kann mir wer helfen! Bin bei 65% ...

keine Antworten 74% Endgegner megax2000111 am 07. Januar 2011 um 12:47

Wie besiege ich den Endgegner bei 74%,das schlangenähnliche Monster?

keine Antworten 69% hilfe megax2000111 am 04. Januar 2011 um 11:43

komme bei 69% nicht weiter. den 1. von den drei kristallen habe ich komme bei dem 2. nicht ...

keine Antworten Wie weiter bei 92´% mamamalindi am 17. November 2010 um 08:07

Wie komme ich bei 92% weiter, an der Stelle, wo die Platten hin und her fahren? Der Prince kommt aus ...

1 Antwort Ich komme bei 37% nicht weiter... JulchenO_o am 04. November 2010 um 19:14

Hallö kann mir jemand weiter helfen ich komme bei 37% nicht weiter...ALso ich weißt nicht wie ich ...

1 Antwort Komme bei 67% nicht weiter! tinewupp am 02. Juli 2010 um 19:31

Hallo, kann mir vielleicht jemand helfen? Ich komme bei 67% nicht weiter! Ich hänge an der Stelle ...

keine Antworten 92% - wie weiter? Princesse2 am 04. Juni 2010 um 13:59

- Ich komm nicht weiter in dem Raum wo die Platte hin und herfährt. Weiss nicht, wo und wie ich mich ...

4 Antworten Prince of Persia roter Schwertkämpfer kleinbrandon am 07. Februar 2010 um 12:44

wie kommt man bei 40% weiter. Ich komme bei dem rotem Schwertkämpfer nicht weiter.Wenn ich ihn ...

1 Antwort bei 65% MaTro am 03. Januar 2010 um 11:24

Ich komme bei 65% auch nicht mehr weiter.Und zwar hänge ich in der Grube fest, wo Zal verwandelt ...

keine Antworten wie benutz ich die magie Gelber-Blitz am 28. Dezember 2009 um 19:53

frage steht oben^^

1 Antwort Ich weiß nicht wo man cheats eingibbt yugimoto19102 am 24. Oktober 2009 um 15:07

ich weiß nicht wo man die cheats eingeben kann auf der seite sieht man die cheats: ...

