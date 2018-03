Fragen und Antworten zu Prince of Persia - Time

Fragen

keine Antworten Trainer für Prince of Persia Sands of Time thumsee am 04. April 2014 um 14:38

Suche einen Trainer (siehe oben) der mit Windows 8.1 funktioniert.

keine Antworten Komme bei Prince of Persia - The sands of time ... dedalive am 25. Dezember 2013 um 11:33

Ich bin gerade in der Szenerie nach dem ...

1 Antwort Da oben schimmert etwas -.- Farah und der Schalter ... -bella- am 04. Mai 2013 um 18:21

ich hab die statue an den ersten schalter ...

1 Antwort The Sands of Time - Win7 the_Big_T am 03. August 2012 um 13:51

Hat jdm das Spiel auf Win7 zum laufen gebracht? Bei mir funktioniert es nicht richtig.

keine Antworten Gästezimmer 2.Level Maveman am 11. Juni 2012 um 18:18

wie komm ich im 2.level im gästezimmer weiter?

1 Antwort frage zum start... Mothership am 21. April 2012 um 20:44

hilfee...ich brauche hilfe direkt am start...wenn man in den palast drin is und dsann später beim ...

keine Antworten Wie komme ich ... 016error016 am 19. Februar 2012 um 20:26

Wie komme ich da nach oben beim ,,Vorspann,, zum Dolch der Zeit?

1 Antwort wie teuer is es?... easy_Ice am 27. Januar 2012 um 15:06

& wo grig ichs am billigsten her?

1 Antwort Prince of Persia 1 coolibuli am 02. Dezember 2011 um 14:03

um Prince of Persia 1 freizuschalten muss man 100% haben. ich gewinne am ende immer gegen den ...

1 Antwort aufzug eemre12 am 22. November 2011 um 19:09

ich komm an dem aufzug nicht weiter wo ich kämpfen muss. mal sterbe ich mal meine freundin ich hab ...

keine Antworten 1. schwerterweiterung BenTheShinux am 12. November 2011 um 18:08

ich suche die leiter find sie aber nicht habe schon den kasten weggeworfen

keine Antworten Cheats Mentres am 04. November 2011 um 14:56

Kennt jemannd Cheats Für Prince of Persia - The sands of time? BITTE SCHNELL ANTWORTEN.

1 Antwort von wand zu wand SolOscuro am 29. Oktober 2011 um 12:07

Also, ich bin noch ganz am anfang und da soll man ja, um an den Dolch zu kommen, bei der Statue von ...

keine Antworten Wie viele gibt es saso74 am 20. Oktober 2011 um 12:28

Hallo, weiss jemand zufällig wie viele Lebensupgrades es in Prince of Persia der Sand der Zeit? Ich ...

2 Antworten Kontern MrRerolpex am 23. September 2011 um 16:36

Hi, Kann man in dem Spiel Angriffe kontern? (Andscheineind bin ich einfach nur zu blöd ...

