Fragen und Antworten zu Prince of Persia

1 Antwort Lohnenswert? Openud am 07. Januar 2016 um 16:42

lohnt sich das spiel und wie lange ist die spielzeit?

keine Antworten Speichern Tiamat-Phantom am 28. Oktober 2013 um 20:17

Wann speichert das spiel eigentlich selbst? Wenn ich manuell speichere und neu lade fange ich nie an ...

1 Antwort Wie komme ich in der Maschinenfabrik weiter? Bambiii22 am 28. Oktober 2013 um 18:52

Hallo, seit Tagen versuche ich alles mögliche und überall heraus zufinden wie ich in der ...

keine Antworten wie meister ich den sprung nach oben winteranfang am 15. Juni 2013 um 10:39

Bin auf der statue drauf am hals , soll hoch rennen und gleichzeitig springen , also r1 taste ...

keine Antworten Frage Yasha-O am 15. Mai 2013 um 10:54

Wie ist das Spiel? Wie kommt man das Spiel?

1 Antwort Funktionieren die Spielstand-Bugs immer noch? Turboranger am 10. Mai 2013 um 17:40

Um den Erfolg zu bekommen, wo man das Spiel unter 12 Stunden durchspielt und der Erfolg wo man ...

1 Antwort Wie besiege ich den Krieger mit der Umwelt lkwhund1 am 03. Januar 2013 um 18:43

der Krieger bewegt sich auf der Plattform und greift mich an auf der einen Seite ist der Abgrund und ...

1 Antwort zwei spieler? _Linka_ am 13. Oktober 2012 um 19:41

kann man dieses spiel zu zweit spielen?

1 Antwort Kann es nicht installieren marvinato am 06. September 2012 um 07:07

Ich habe ein Problem! Ich habae mir das spiel erst gestern gekauft und immer wenn ich es einlege ...

2 Antworten Meine Dialoge funktionieren nicht ! Oetzeman am 03. September 2012 um 18:03

Also ich habe mir vor kurzem Prince of Persia gekauft... Installiert und dann hab ich gemerkt das ...

2 Antworten Komme nicht Weiter.. TopGamer97 am 23. Juli 2012 um 01:32

Ich bin noch ziemlich am Anfang bei der Stelle wo man aus dem tempel fliehen muss. Nachdem mann die ...

keine Antworten Eine Frage zum Epilog Chibi-Lina am 22. Juli 2012 um 13:00

In der Beschreibung steht, dass es komplett auf englisch sein soll, stimmt das? Wenn ja warum ist es ...

keine Antworten Bitte um Hilfe! Oo_German_oO am 11. Juli 2012 um 22:05

Hallo! Also ich habe alle Gegner besiegt und knapp 900 Lichtkeime, doch komme ich in den Tempel der ...

1 Antwort 2 Fragen blacktora am 16. Juni 2012 um 23:15

Mir fehlen noch 2 Dinge die ich gern machen möchte, brauch dafür aber ein paar Tipps XD 1. Hab das ...

keine Antworten Wie komme ich an den drei Wandsägen im gefallenen ... Moxel123 am 16. Juni 2012 um 18:56

Bin in dem Raum in dem ich, um nach oben zu ...

