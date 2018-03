Fragen und Antworten zu Project Zero 2

Fragen

keine Antworten ich suche rautenketten schlüssel wo find ich den atzehbertt am 24. Februar 2014 um 19:57

Ich bin auf den weg der von der tür mit doppelrauten schlüssel durch den gang und jetzt such ich den ...

1 Antwort frage NadjaElsner am 11. Juli 2013 um 19:20

kann mir jemand bei dem puppen rätsel helfen und ich bin da bei dem raum und will jetzt zurück in ...

4 Antworten Project zero 4! Lunasol66 am 04. Juni 2013 um 16:31

Hallo bin ein riesen fan von Project Zero! der vierte teil der Serie interessiert mich auch ...

2 Antworten Den Bosskampf mit Sae auslösen? DieseJules am 08. Februar 2013 um 21:13

Hallo alle miteinander, also ich hab das Spiel jetzt schon auf allen Schwierigkeitsgraden ...

1 Antwort Eure meinungen !^^ Keksi-Bell am 31. Dezember 2012 um 15:52

Hei Leute , ich wollte mal eure Meinungen zum spiel hören und ob es sich eure Meinung lohnt es sich ...

keine Antworten Geisterhausmodus Spaxarrow am 21. September 2012 um 01:52

irgendwie verstehe ich das nicht mit der Stufe 1 - 3 ich verstehe den Sinn aber nicht das warum ich ...

1 Antwort Sae im Leicht-Modus bekämpfen? Rhapsody-Chan am 16. September 2012 um 16:16

Hallo alle miteinander! Wir spielen momentan das Spiel im Leicht-Modus und waren überrascht, als ...

1 Antwort Violetter Dunst AdventBird am 02. September 2012 um 16:27

Hallo ich hätte eine Frage ^^ Was bedeutet der violette Dunst, der auftaucht nach dem ich ein ...

1 Antwort Besonderes Outfit! Assassin1890 am 22. August 2012 um 11:07

Hi Leute, hat schon einer von euch rausgefunden wie und ob man wirklich das Mario und Luigi Outfit ...

keine Antworten Blutiger Ring krihypha am 09. August 2012 um 18:25

Hallo, habe das spiel jetzt einmal auf normal durch und spiele gerade auf schwer. Habe jetzt beide ...

keine Antworten Camera zubehör freischalten? Dark_Shulk am 09. August 2012 um 01:35

Hey Leute weiss jemand wie man die beiden Camera zubehörteile im shop freispielen kann? Habe das ...

keine Antworten Augenbinde ShiroganeNaoto am 06. August 2012 um 20:10

Hallo, so weit habe ich bis jetzt alles freigeschalten jedoch fehl mir noch diese blöde Augenbinde ...

1 Antwort Schlssel in Kapitel 7? SweetKimimaro am 05. August 2012 um 17:27

Huhu also ich bin gerade in Kapitel 7, und wollte wissen wo der Schlüssel mit den Glocken ist?

2 Antworten End-Bewertung ShiroganeNaoto am 01. August 2012 um 16:47

Hallo alle, ich und meine Schwester haben beide das Spiel nun einmal durch. Einmal in leicht und ...

4 Antworten Kapitel 6-Puppenteile shadowDenise am 26. Juli 2012 um 16:18

Hallo Leute,bräuchte Eure Hilfe!Ich stecke im Kapitel 6 fest.Suche puppenteile und kann nichts ...

