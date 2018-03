Fragen und Antworten zu Project Zero 3

keine Antworten Wahrnehmung zu kaufen hero101 am 10. August 2012 um 22:14

Wahrnehmung zu kaufen wo kann mann das kaufen im spiel habe das spiel schon 1 mal durch aber ich ...

1 Antwort Wer weiß wo ich die blaue Kugel finden kann? Goshikku am 24. November 2010 um 22:13

In dem Level, indem man Miku spielt, braucht man 4 Kugeln, eine grüne, eine rote, eine hell-blaue ...

keine Antworten geist 13 und 164 Se7in am 10. Juli 2010 um 14:06

ich bekomm diese letzen geister nicht weil wie sll ich mit kei in stunde 8 zu dem hängenden ...

keine Antworten hi ich brauch hilfe ingokante am 09. Mai 2010 um 11:40

ich bin bei der nacht IX und weis nicht wo ich hin gehn soll? kan mich irgent einer helfen dan im ...

2 Antworten Suche nach einem bestimmten schluessel... milimits am 21. April 2010 um 21:23

Hallo leute:) ich hoffe einer von euch kann uns weiterhelfen...wir haben das Spiel schon ...

keine Antworten Wie besieg ich die Tattoo-Priesterin? gelöschter User am 19. September 2009 um 23:45

Kann mir villt. jemand sagen: Wie ich die Tattoo-Priesterin am Ende des Spieles besiege?

4 Antworten Kommt der 4te teil auch in Europa raus? Roxas76 am 02. Juni 2009 um 22:10

Hallo ich habe bei youtube viele videos zum 4ten gesehen aber auf Japanisch und natürlich auf ...

keine Antworten Wie bekommt man den Geist? BestofRiku am 23. Mai 2009 um 22:02

Wie kann man die Frau im Spiegel in der 12. Nacht mit Kei knipsen?

1 Antwort Speichern? gelöschter User am 23. Mai 2009 um 20:55

Mein Vater hat sich das Spiel gekauft, weiß jetzt aber nicht wie man speichert. Oder wird das ...

1 Antwort hilfe? whore am 14. April 2009 um 17:47

ich komme am anfang nicht weiter -.- kann mir bitte jemand sagen was ich tun muss? bitte xD

