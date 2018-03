Fragen und Antworten zu Project Zero

Frage eingeben. Antwort bekommen. Weiterspielen.

Du hast ein Problem mit Project Zero oder kommst einfach an einer bestimmten Stelle nicht weiter? Frag doch einfach die Spieletipps-Community. Und während du auf die Beantwortung deiner eigenen Frage wartest, kannst du ja anderen helfen und einige andere Fragen beantworten. Das einzige, was du zum Mitmachen brauchst, ist ein Spieletipps-Login.

Eine neue Frage stellen

Fragen

keine Antworten Kann keine Gegenstände mehr aufnehmen! svenja91hb am 31. Mai 2013 um 20:44

Ich bin am Abgrund und soll auf dem Steg einen Spiegel aufnehmen. Doch mir wird gesagt, dass ich die ...

5 Antworten Lohnt sich das spiel? Shinobi95 am 03. November 2012 um 18:10

wollte wissen ob das spiel gut ist? lohnt es sich das zu kaufen?

keine Antworten Was soll ich tun, wenn die Geister in der Kamera ... Raimund_Fleck am 08. Juli 2012 um 13:56

Ich habe das Spiel mal ausprobiert und bin auf ein ...

keine Antworten Buddha Statue Patrischa am 09. Juni 2012 um 17:47

Hallo ich habe es genau so gemacht wie in der kompletten Lösung weil ich einfach nicht mehr weiter ...

keine Antworten Frauen Kopf ~ MysticGamerGirl am 26. Februar 2012 um 20:24

Bin grad in der 1. Nacht und man soll angeblich dort auf den Frauenkopf treffen, der in der ...

1 Antwort die katastrophe-die talismanntür-der mönch? lily129 am 11. September 2011 um 13:21

ich bin vor der doppeltür mit der maske aufgewacht usw. ... aber jetzt hab ich noch nicht viel ...

4 Antworten Der rote punkt im Aquarium ShadowLight23 am 20. August 2011 um 20:39

ja ich weiß komische frage aber bedeutet der rote punkt im wasser des aquarium etwas oder nicht? ...

2 Antworten wie muss ich die verschieben? lily129 am 14. August 2011 um 15:22

bin im zimmer bei waldweg muss die statuen verschieben ich hab das so gemacht: s=statue f=feld ...

keine Antworten Es is kein Ball! ketsu am 04. August 2011 um 16:24

Kann mir bitte jemand helfen? Ich weis es giebt einen rum fliegenden Kopf. Aber wie find ich den ...

6 Antworten welcher project zero teil ist am gruseligsten? hardcorewrestler am 03. November 2010 um 16:53

welcher project zero teil ist am gruseligsten?

2 Antworten Ohne Kräuter Medizin Kraft aufladen Limo262 am 02. September 2010 um 19:38

Hey ich henge fest, ich habe keine Kräuter Medizin nur noch wenig Kraft und stehe kurz vor einem ...

3 Antworten teil 1 mendich5 am 10. August 2010 um 10:41

hi ich habe das spiel nuch nich aber ich habe gehort das am anfang eine tür aufget und ein monster ...

1 Antwort Wie gebe ich Cheats ein? Oberon am 25. Mai 2010 um 14:03

Ich komme einfach nicht ins Maul des Dämons da die Geister zu stark sind, also habe ich mir Cheats ...

1 Antwort speichern Scherox95 am 07. Mai 2010 um 09:23

ich weiß das klingt sehr doof also bitte keine beschwerden ich habe bereits angefangen zu spielen ...

Eine neue Frage stellen

Jetzt eigene Meinung abgeben

Was meinst du? Bewerte Project Zero jetzt! Bitte wähle die Platform: PS2

Xbox Leser-Wertung: 86 %

52 Bewertungen

zur Project Zero