Fragen und Antworten zu Rainbow Six Siege

Fragen

keine Antworten Mit mehr Freunden spielen? Thisisisflrn am 04. März 2018 um 11:55

Hallo, in Rainbow Six Siege, kann man benutzerdefinierte Spiele erstellen. Wie auch im normalen ...

keine Antworten Lags auf Xbox Poke-Atlas am 20. Februar 2018 um 19:36

Habe seid 3 Tagen lags auf der Xbox One. Habe schon mehrere Problem Lösungen ausprobiert, und keine ...

keine Antworten Suchen Team PS4 Marc131296 am 18. Januar 2018 um 15:31

Suchen ein Team was abends aktiv spielt, könnt mich Adden: Darkheadshot96 Headset auch vorhanden.

keine Antworten Die Frontschweine [FsG] suchen dich! _SecondHand_ am 12. Januar 2018 um 17:06

Die [FsG] Frontschweine suchen DICH! Wir sind eine bunt gewürfelte Truppe von Jung bis Alt ...

keine Antworten Wer hat Bock zu zocken? - Team sucht Spieler MortiVe am 11. Januar 2018 um 21:38

Guten Abend werte Gemeinde, wie der Titel schon verrät sind wir drei Kerle im Alter zwischen 26 und ...

1 Antwort Trophäe Durchschlagskräftig DMC03061989 am 09. Januar 2018 um 08:09

Ich wollte nur mal Fragen ob die Durchschüsse von verlorenen Runden auch für die Trophäe ...

1 Antwort Tunier Veranstaltung Ridig_ am 06. Januar 2018 um 20:57

Die Frage ist nicht unbedingt nur für Rainbow Six, ich habe halt bock übers Internet ein Tunier zu ...

1 Antwort Wie kann ich eine Operator aktivieren? HibyCastro09 am 24. Dezember 2017 um 15:46

Hallo, ich bin absoluter Anfänger! Ich habe mir zwei Operator gekauft. Kann sie aber nicht ...

1 Antwort Suche Teammates ps4. SanktPauli am 18. Dezember 2017 um 11:39

Suche neue Teammates für die ps4. Habe in einem Clan gespielt der aufgelöst wurde. Nun Suche ich ...

keine Antworten Suche Teammitglieder für ein lockeres ... angel2512 am 11. November 2017 um 16:59

Hallöchen ;) ich suche PC-Spieler, die Lust ...

1 Antwort EP bei Rainbow Six Siege Marlino123 am 25. September 2017 um 12:39

Kann mir bitte jmd helfen! Ich verliere andauernd meine EP bei Rainbow anstatt das ich weiter level ...

keine Antworten Suche Mitspieler :) WeZza am 27. August 2017 um 17:30

Bevor man mich fragt, ja ich bin weiblich und zocke. :D suche Mitspieler für Rainbow Six Siege für ...

3 Antworten Hoher Ping: Vorteil? MisterPresident am 13. August 2017 um 07:55

Ich habe da im Spiel was beobachtet. Ich bin selber noch ein Anfänger daher weiß ich nicht ob es mir ...

1 Antwort TerroristenJäger xXeliteRehabXx am 05. August 2017 um 01:46

Ich habe sehr viel Terroristenjagt gespielt und habe mir über die Statistiken jedes Operators die ...

2 Antworten Mitspieler für Rainbow six siege Heyhuetti am 30. Mai 2017 um 17:55

Moin, suche Mitspieler für R6 weil ich finde alleine zu zocken macht kein spaß. Bin erst Level 11 ...

