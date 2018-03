Fragen und Antworten zu Red Orchestra 2

keine Antworten Red Orchestra 2 wieder bei "0" beginnen Brandenburger am 21. Januar 2016 um 18:06

Ich habe den Level 99 längst erreicht. Gern würde ich wieder bei "0" beginnen. Wer weiß, wie das ...

keine Antworten Habe nun mal wieder Red Orch. spielen wollen, ... ktmschmidi am 01. Mai 2015 um 11:10

Aber wenn ich vorm Funk stehe, wie gehts dann ...

1 Antwort Einzelspieler bei Red Orchestra 2 Alvine am 07. Dezember 2014 um 16:41

Laut Handbuch gibt es " Einzelspieler" bei Ro 2, finde ich aber bei mir nicht. Auf dem PC Bildschirm ...

1 Antwort Wer weis wie man das mg42 bekommt ? otto_carius am 04. Oktober 2014 um 07:45

Es gibt seid dem neuem Update ein mg42, ich ich finde keine Beschreibung wie man es bekommt. Muss ...

1 Antwort MG42 als Russe FD_GOD am 25. September 2014 um 20:14

Hallo leute! Wie einige von euch schon wissen gibt es schon nun das MG42 :) ein Echt mieses Teil! ...

1 Antwort Heldenstatus Cygnator am 26. April 2014 um 16:11

Hi Leute ich hab mal ne Frage zum Heldenstatus. Ich glaube, dass sich die Uniform der jeweiligen ...

keine Antworten Steam-Errungenschaften gelöschter User am 26. April 2014 um 13:26

Eigentlich hätte ich schon viele der Steamerrungenschaften für das Spiel (z.b. Kapitel 3 der ...

2 Antworten Spiel friert ein. Wampa99 am 18. März 2014 um 14:40

Hallo! Nachdem Ich dachte dass Probleme wie einfrieren der Konsolengeneration angehören,überraschte ...

2 Antworten Freundbeschuss verzeihen Wilhelm_II am 18. Februar 2014 um 00:15

Hallo zusammen, in den Red Orchestra 2 Multiplayer Gefechten kommt es ja hin und wieder mal vor, ...

2 Antworten what the f...? FD_GOD am 06. Februar 2014 um 17:00

kann mir einer sagen WOHER ich die 9000 niederlagen hab? so viele matches habe ich noch nicht mal!

1 Antwort Grüner Rekrut: Kann mit Gewehr nicht auf Tonne ... shooterat34 am 14. Januar 2014 um 19:20

Hallo, ich kann nach dem MG auf Lafette nicht mit ...

3 Antworten Grüner Rekrut- Nach dem MG auf Lafette kann ich ... shooterat34 am 14. Januar 2014 um 09:10

Hallo, ich kann nach dem MG auf Lafette nicht auf ...

1 Antwort Pistole als Gewehrschütze The_Indyman am 04. Januar 2014 um 21:53

Kann man als normaler Gewehrschütze auch eine Pistole als Spawnausrüstung mitnehmen? Weil irgendwo ...

1 Antwort Punkbuster FD_GOD am 26. Dezember 2013 um 23:47

wenn ich ein spiel beitrete bin ich paar sekunden drin aber dann werde ich gekickt und dann steht ...

6 Antworten Problem: Helligkeit VIPADS am 19. Dezember 2013 um 15:16

Hallo, ich habe das Problem das ich aus versehen die Helligkeit komplett runter gemacht habe, somit ...

