Fragen und Antworten zu Riddick - Dark Athena

Du hast ein Problem mit Riddick - Assault on Dark Athena oder kommst einfach an einer bestimmten Stelle nicht weiter? Frag doch einfach die Spieletipps-Community. Und während du auf die Beantwortung deiner eigenen Frage wartest, kannst du ja anderen helfen und einige andere Fragen beantworten. Das einzige, was du zum Mitmachen brauchst, ist ein Spieletipps-Login.

Fragen

keine Antworten Aktivierung Hilfe! wieimmer am 29. August 2013 um 16:45

Hey Leute, wollte heute das Game starten aber es funktioniert die aktivierung nicht :( "Fehler bei ...

keine Antworten Multiplayer -Server KnopfKopf am 29. Dezember 2012 um 18:24

Ich finde keinen Server, wenn ich ein Spiel suche. Wurde der Onlinedienst eingestellt?

keine Antworten komme nicht weiter Sazron am 30. Dezember 2011 um 12:53

in bei der stelle mit dem kran wo mann hoch klettern muss wo man auch runter ist zum deck 15 soll ...

keine Antworten messer finden VALii__x3 am 23. Juni 2011 um 16:01

wo ist das messer in zelle a 40 ?

keine Antworten Online Aktivierung? Outfit am 28. Mai 2011 um 17:48

Muss man das Spiel,bei der Installation,Online aktivieren?

keine Antworten Geschnitten? neuer89 am 28. April 2011 um 11:17

Ist die Deutsche Version geschnitten?

keine Antworten Der Erfolg "Held" Grand-theft-auto-sa am 14. März 2011 um 18:08

Bei der Erfolgübersicht steht bei der revolte von butcher bay meinen heldenmut beweisen.Wie macht ...

1 Antwort Wie soll ich den roboter töten? kodok am 18. Januar 2011 um 15:27

Hey... also ich habe mal eine Frage, ich muss ja diesen komischen roboter töten aber wie.? wenn ...

keine Antworten absturzstelle nightshokz am 19. Dezember 2010 um 18:26

bei der absturzstlle mit den monstern bin ich jetz ein stück nach dem bohrer dann kommt so ne tür ...

1 Antwort assult on dark athena/ nachdem absturz nightshokz am 19. Dezember 2010 um 11:44

nach dem ich aus dar athena rausbin landet man ja auf dem planeten wo ich die gasmaske für den alten ...

keine Antworten gefangenenblock zzzitsch am 14. Dezember 2010 um 12:29

Hallo Zusammen!habe im gefangenenblock jetzt den schraubendreher,weiß aber nicht was jetzt zu tun ...

keine Antworten Zurück zum Zellenblock Bitte schnell helfen. bobobo am 25. Oktober 2010 um 20:37

Also ich bin noch ziemlich am Anfang ich hab grade das Zeug für Silvermen gesammelt aber jetzt weiß ...

1 Antwort komme beim raumhafenlager nicht auf das schiff mit ... elvihh am 20. August 2010 um 15:21

wie komm ich auf das schiff?

2 Antworten The Chronicles of Riddick jogtazocker am 29. Juni 2010 um 14:21

wie ist das bei The Chronicles of Riddick? Da sind doch zwei teile drinnen, oder?

1 Antwort lohnt es sich das spiel zu kaufen urkunde am 20. Juni 2010 um 12:03

frage steht oben danke im vorraus

