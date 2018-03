Fragen und Antworten zu Rise of the Tomb Raider

Fragen

1 Antwort Endgame: Sammelbare Gegenstände... weg? (Nach ... SoulSamuraiZ am 27. Januar 2018 um 20:12

Hallo, bitte sagt mir nicht man kann die ...

keine Antworten Überflutetes Archiv , Weiterkommen unmöglich SonFloku am 06. Januar 2018 um 06:28

Hallo, der bekannte Bug in Tomb Raider hat mich erwischt. ?Im versunkenen Archiv , trotz aller ...

1 Antwort fehlende ausrüstung Kletterpfeile Breitpfeile erherfranz am 11. September 2017 um 21:00

wie oder wo erhalte ich diese fehlende Ausrüstung. Am Funkturm wird diese Ausrüstung benötigt

2 Antworten Wie komme ich aus der Sowjet Anlage Gefängnis ... andike82 am 27. Juli 2017 um 00:24

Ich habe die Story durchgespielt und bin gerade ...

keine Antworten PS4 Rise of the Tomb Raifer, die verlorene Stadt Orascha am 13. Juli 2017 um 16:38

Hallo Kurz vor erreichen des Zieles (Turm) ist das Spiel eingefroren und Lara hangelt nur noch in ...

keine Antworten Sowjet Anlage kleines Gebiet Alpagun1289 am 19. Juni 2017 um 02:32

Servus, bei der sowjet Anlage rechts ist ein kleines Gebiet, dort ist eine archivarkarte sowie ein ...

keine Antworten Trophäe Kneipenschlägerrei BlackPa am 02. Mai 2017 um 09:45

Ich bekomme die Trophäe nicht Kneipenschlägerrei hab alles auf max geskillt vielleicht ist das der ...

2 Antworten Wer kennt weitere Tipps & Tricks zu Rise of the ... ToniKablau am 21. Januar 2017 um 10:20

Wie kann man bei Rise of the Tomb Raider bei ...

1 Antwort Woher bekomme ich Hühner bei Tomb Raider im ... Mika77 am 02. Januar 2017 um 20:29

Bei mir gibt es im ganzen Geothermales Tal keine ...

keine Antworten wie kann mann mit leeren Dosen Wurfgranaten ... ruana am 02. Januar 2017 um 00:21

bei drücken der Mittleren Maustaste passiert ...

keine Antworten alles behalten nach Spielende? schmaggi am 01. Januar 2017 um 23:04

Hallo zusammen. Kann man nach Spielende für einen neuen Start seine waffen behalten?

keine Antworten Verpasstes Dokument DragonWing90 am 28. Dezember 2016 um 21:58

Hi. Hab in der ps4 version im Tutorial Gebiet (war glaub Syrien?) im Tempel n Dokument verpasst und ...

1 Antwort Seilpfeile joergel66 am 22. Dezember 2016 um 18:52

Moin, kann mir jemand sagen, wie ich an Seilpfeile komme ? ( PS4 ).. Vielen Dank

keine Antworten Minikarte das_Fusselchen am 12. November 2016 um 22:38

Hallo wollte nur mal fragen ob es auch eine Minikarte gibt, is bissl nervig immer die Karte ...

