Fragen und Antworten zu RoM - Elder Kingdoms

Fragen

keine Antworten Instalation thunderstrike am 21. November 2012 um 18:30

Hallo :D Also ich hab mir bei RoM einen Account erstellt und bin dann auf Client download gegangen. ...

keine Antworten Lekanis Stärke! Grad 9, Üdura und t16! NiklasRoMMuinin am 20. November 2012 um 07:56

Hey! Ich verschenke eine Lekanis Stärke! Nee, kleiner Spaß! lol Ich habe auf dem Server Muinin eine ...

keine Antworten bester zweihandstab darklight2010 am 25. Juni 2012 um 08:09

hi leute ich spiele einen Magier/druiden lvl 66/54 und würde gerne wissen welcher zweihandstab für ...

1 Antwort Ritter Kingdom-Sora am 24. November 2011 um 10:57

welces set is für den ritter das besste(falken oder zerstörung) ? gibt hier eure meinungen ...

1 Antwort Spielstartungs Probleme baran-g-s am 10. November 2011 um 09:38

Also, ich habe mir Runes of Magic runtergeladen, schön und gut aber wenn des mit dem download fertig ...

keine Antworten Atmungsaktive seide Marcodosch33 am 22. August 2011 um 21:18

Kann mii irgendjemand atmungsaktive Seide verkaufen?

4 Antworten Spielen halo98 am 18. August 2011 um 16:18

kann man es auch ohne Runes of magic spielen

keine Antworten Mord und Totschlag Marcodosch33 am 17. August 2011 um 13:04

http://www.runesofmagic.com/de/news,id6453,mord_totschlag.html Hier sind ein paar events. Wie kann ...

keine Antworten kosten halo98 am 16. August 2011 um 11:31

kostet es was und spielen es noch genügend, so das es spaß macht

keine Antworten Wo kann man sich Trautes Heim Steine kaufen? Lopa12 am 27. Juli 2011 um 19:08

Wo kann man sich die Trautes Heim steine kaufen? THX schon mal im Vorraus

2 Antworten Wo gibt es die Hauptquests und wo ist Theron? Lopa12 am 27. Juli 2011 um 19:02

Ein paar fragen: Ich wollte fragen ob es in dem spiel irgendwelche Hauptquests gibt und wenn ja wo ...

2 Antworten schnell gold robolix11 am 20. Juli 2011 um 21:48

Hi ich wollte mal wissen wie man schnell an gold kommt (ohne das jemant nachteile hat zb: ich schik ...

1 Antwort addons DOWNHILLRIDER am 18. Juli 2011 um 00:10

hab ma ne frage was sind addons

1 Antwort wie bekommt man fisch? tubbi23 am 14. Juli 2011 um 23:15

wie bekommt man fisch?

keine Antworten hab ma ne frage DOWNHILLRIDER am 13. Juli 2011 um 15:23

ich hab mir das game geholt und die updates und downloads laufen ewig wie lange hat es bei euch ...

