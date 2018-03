Fragen und Antworten zu RoM - Lands Of Despair

Fragen

keine Antworten Diamanten Celebi2002 am 03. Mai 2013 um 20:25

Wie bekomme ich gratis diamanten

1 Antwort Instalation thunderstrike am 21. November 2012 um 18:31

Hallo :D Also ich hab mir bei RoM einen Account erstellt und bin dann auf Client download gegangen. ...

1 Antwort RoM stürzt ständig ab SinzMS am 30. Juni 2012 um 17:12

Hallo, ich habe schon zich mal RoM aufem Pc installiert. Doch jedesmal wenn ich kaum eingeloggt ...

1 Antwort Passwort vergessen! PaulMonika am 14. Juni 2012 um 17:34

Habe leider mein Passwort vergessen.Kann man da was machen?

1 Antwort max lvl? Daniel2000 am 03. Juni 2012 um 21:19

Was ist der Max. Level ? Thanks im vorraus

1 Antwort DD Druide brrtder am 19. Mai 2012 um 07:46

hallo, ich habe ein druide angefangen auf lvl 9 ist er bereits ich wollte fragen: welche 2. und 3. ...

1 Antwort erro -.- MaRkUzZ_96 am 15. Mai 2012 um 14:16

ich habe rom runtergeladen und haben es auch schon gezockt aber als ich es heute offnen wollte kam: ...

2 Antworten Schurke Zeldazocker98 am 10. Mai 2012 um 22:52

Ich hab von nem schurken wenig erfahrung hab aber gehört das er sehr gut sein soll. Wollte jz mal ...

1 Antwort Wie heißt die Bewahrer-Ausbilderin auf Varanas StrikerKnight am 07. Mai 2012 um 21:08

Wie heißt die Bewahrer Ausbilderin

7 Antworten 3. Priester Klasse, nur welche? brrtder am 06. Mai 2012 um 15:24

ich habe ein priester/kundi lvl 22/14 will mich aber schon auf die 3. klasse vorbereiten welche 3. ...

3 Antworten 2 Fragen Lagiacrus_222 am 27. April 2012 um 21:09

1. Ich bin noch ziemlich unerfahren auf dem Gebiet Runes of magic und wollte Fragen welche ...

2 Antworten klassenwahl laoshan-Killer am 22. April 2012 um 03:45

also ich gedenke mir einen schurke/krieger/ritter zu machen... meine frage ist ob das überhaupt gut ...

4 Antworten 1 oder 2 Fragen xD brrtder am 20. April 2012 um 19:19

1. ich weiss nicht welche klasse ich nehmen soll will eine klasse wo jeer vollidiot (ich xD) und ...

3 Antworten schnelles lvlen jhr123 am 10. April 2012 um 17:23

Wie lvle ich schnell mit der klasse ritter Danke im voraus

2 Antworten Frage :D Setox am 02. April 2012 um 15:03

Wie kann mann seelengebundene Sachen entbinden?

