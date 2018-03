Fragen und Antworten zu RoM

Fragen

keine Antworten Gobo Ziehen Lucass33 am 09. Mai 2015 um 14:04

Hey an alle, hat vielleicht jemand am 10. 5. 15 Zeit mich durch gobo zu ziehen? wäre echt net. Bin ...

keine Antworten Little Death Code domingo02 am 23. Mai 2014 um 12:50

Ich habe mir das Little Death Plush Toy gekauft und den Code eingegeben. Aber wo find eich diese ...

3 Antworten Spiel will leider nicht funktionieren.. DieserGamer am 02. März 2014 um 18:43

Hallo liebe Gamerfreunde^^ Ich hab mich entschlossen das mein erstes Browsergame Runes of Magic sein ...

keine Antworten download AhriDerFuchs am 21. Dezember 2013 um 21:04

ich suche einen link wo ich rom gleich runterladen kann und das nicht gameforge live machen muss ...

1 Antwort Runes of Magic Items an anderen Char weitergeben HennoTheBest am 16. August 2013 um 17:54

Hallo Leute, gibt es eine Möglichkeit, bei Runes of Magic seine Sachen von dem einen Char zum ...

keine Antworten Community in RoM falance7 am 03. August 2013 um 19:07

Jo Leute :D ich habe früher schon RoM gespielt und überlege wieder anzufangen. ich möchte ...

keine Antworten Cilent doenload wiemerda am 03. August 2013 um 08:11

Ich habe den cilent doenload abgeschlossen und jetzt?

keine Antworten hilfe Celebi2002 am 26. Juli 2013 um 15:44

immer wenn ich spielen will kommt das:Lieber RoM-Spieler, ab dem 01.08.2013 werden wir den Betrieb ...

keine Antworten Passwort AngelLee am 24. Juli 2013 um 17:23

Ich hatte mich gestern angemeldet, doch leider habe ich mein sekundärpasswort vergessen, bitte um ...

keine Antworten Hilfe zur bestetigung der anmeldung wiemerda am 07. Juli 2013 um 17:52

Warscheinlich bin ich einfach nur zu blöd aber wenn ich die e-mail bekommen habe und dann bestetigen ...

2 Antworten Wann sind die EU-Server wieder einsatz bereit zum ... gelöschter User am 06. Juni 2013 um 21:11



keine Antworten wie legt an waffen an DarkBubbel am 06. Februar 2013 um 14:01

ich wollte fragen wie man waffen wechseln kann

keine Antworten Waffen bei Elfin nicolehammer am 08. Januar 2013 um 14:51

Bei mir tragen die weiblichen Elfen ihre Waffen nicht richtig. Das Schwert zb hält sie nach hinten. ...

1 Antwort Fehlende Quest um sekundäre Klasse zu erwerben Khala83 am 30. Dezember 2012 um 23:59

Hilfe! Ich habe das Startgebiet komplett durch gequestet, bis auf 1-2 kleinere (aber scheinbar ...

keine Antworten RoM startet nicht!?! Enidan am 24. Dezember 2012 um 17:33

Ich habe mir den RoM Client gedownloadet und dieses Gameforge live und dann RoM installiert. Dann ...

