Fragen und Antworten zu Rooms - The Main Building

Fragen

keine Antworten Villa 2 Raum 105 & Raum 201! Miss_Gameplayerin am 04. Februar 2011 um 15:02

Hey Leute! Ich brauch Hilfe! Ich komm bei der 2. Villa weder bei Raum 105 noch bei Raum 201 ...

keine Antworten wie´gehts bei bei der ubahn weiter hurraca am 02. Februar 2011 um 11:25

Wie komme ich an das Puzzleteil in der Ubahn station

1 Antwort Extra-Villen gelöschter User am 13. Oktober 2010 um 10:41

Hallo, ich habe Villen 1-4 komplett gelöst (alle Teile golden). Von den Trophäen fehlen mir nur die ...

keine Antworten Hilfe bei Villa 2 raum 404 ticktack am 03. September 2010 um 19:05

Komme bei 404 nicht weiter ... wie komme ich an die Kerze?

1 Antwort ihr kommt mit Rooms nicht weiter? gelöschter User am 23. August 2010 um 20:00

Für alle die nicht mit Rooms weiterkommen,hier eine tolle Seite zum guggen...aber nicht zu ...

keine Antworten Hilfe Villa3 Raum 102 Sunshine028 am 14. August 2010 um 17:21

Hallo, komme nicht weiter, kann mir jemand seine Lösung sagen? Danke

keine Antworten Hilfe in Villa 1 Raum 202 rapunzeli am 12. August 2010 um 16:30

Hallo! Bin noch nicht weit gekommen und hänge schon fest... Kann mir jemand die Lösung für Raum 202 ...

2 Antworten Gutes Spiel? gelöschter User am 11. August 2010 um 18:55

Also,ich wollte mal fragen ob das Spiel gut ist und es sich lohnt.Ich hab nämlich die beiden Teile ...

2 Antworten Villa mit der schlafenden Kiste! sango_hh am 05. August 2010 um 19:07

Hey kann mir bitte einer helfen? bin grad bei der schlafenden Kiste hab sie aufgeweckt und ihr ...

1 Antwort Zugang zu Villa IV. Wo befindet sich der Schlüssel ... AbsolutelyLover am 01. August 2010 um 02:19

Ich habe bereits alle Türen in den ersten 3 Villen ...

1 Antwort Probleme in Villa 2 flani am 29. Juli 2010 um 20:23

Komme einfach in Villa 2 Zimmer 401 nicht weiter! Kann mir einer die reihenfolge der züge in diesem ...

keine Antworten Hilfe bitte bei Villa I Raum 403 PippiLangstrumpf am 27. Juli 2010 um 22:01

Bekomme den Ausgang einfach nicht verschoben. Dadurch komme ich zwar an den Schlüssel und kann auch ...

keine Antworten Villa 3,Raum 105 shadowDenise am 16. Juli 2010 um 11:36

Hallöchen,wer kann mir bitte helfen?!Hänge in Villa 3 im Raum 105 fest!Wie bekomme ich das ...

1 Antwort Zugang zur Villa IV bzw. Puzzleteil im Room Hotel cricri am 11. Juli 2010 um 22:28

Um in Villa IV zu kommen muss ich vorher ein Puzzleteil im Room Hotel entdecken (im oberen Teil, ...

1 Antwort wie íst das spiel so? mileystar am 11. Juli 2010 um 19:02

1. siehe frage. 2. wie lange braucht man, um es durchzuspielen? 3. lohnt es sich, das spiel zu ...

