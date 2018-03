Fragen und Antworten zu RTL Winter Sports 2009

Fragen

keine Antworten kennt ihr cheats zu winter sports 2009 ds jessycool am 03. März 2013 um 18:05

hallo leute könnt ihr mir bitte ein oder mehrere cheats verraten bitte

2 Antworten Kann man auch ohne das Balance Bord steuern? Mel13 am 30. März 2010 um 11:17

Für welche Spiele braucht man das Balance Bord? Für was braucht man in diesen Spiel das Balance ...

keine Antworten ich schaff den eisschnellauf nicht DS-zocker123 am 19. Februar 2010 um 09:24

hat jemand eine ahnung wie man bei RTL Wintersport für NDS beim eisschnellauf 51 km/h erreicht und ...

1 Antwort Eisschneelauf? grandtheftauto am 14. Februar 2010 um 08:37

Wie geht die Steuerung bei Eisschneelauf?Ich druck X da steht unten Perfekt,druck 0 auch Perfekt ...

keine Antworten Cheats Rokko-12 am 07. Februar 2010 um 18:30

Gibt es überaupt Cheats für das Spiel

keine Antworten Cheats? MichaelSchuhmacher am 04. Februar 2010 um 19:56

Wisst ihr ob man bei RTL Winter Games 2009 überhaupt Cheats gibt und wenn ja dann welche?

keine Antworten kampange cheat für Schlösser rosenduft am 24. Januar 2010 um 09:56

hallo hat schon jemand einen cheat wie man die schlsser der kampange frei bekommt danke im vorraus

2 Antworten Skispringen auf RTL Wintersports Zocker2009_2010 am 04. Januar 2010 um 17:22

Wie weit kann man auf der großen Schanze springen? Antwortet doch einfach mal.

keine Antworten High score löschen? Analphabet am 26. Oktober 2009 um 20:18

Ich habe eine Frage: Kann man irgendwie die Bestenliste löschen? Ich hoffe ihr könnt mir ...

4 Antworten Karrieremodus la_lu_star am 17. Oktober 2009 um 16:57

Hallo, ich habe eine Frage, nämlich wie ich den Karrieremodus bei Winter Sports 2009 anfangen kann. ...

1 Antwort Weclhe Diziplinen gibt es alles? 12dave12 am 07. August 2009 um 10:54

Hallo, habe ein paar wichtige Fragen: wie findet ihr das Spiel? Gibt es beim Karrier modus ...

keine Antworten Geschlechte sari am 05. April 2009 um 15:39

Kann ich bestimmen ob ich Mann oder Frau nehmen kann

3 Antworten 2. wii remote anmelden Louis_XVI am 13. Februar 2009 um 17:45

wie kreigt man einen 2. wii remote angemeldet thx im vorraus

