Fragen und Antworten zu Sacred Odyssey

Fragen

keine Antworten wie zerstört man die vasen damit man die letzte ... mannheimer am 02. Februar 2013 um 18:43

wie zerstört man die vasen damit man die letzte ...

keine Antworten Spiegeraum, obere Etage 12katrin68 am 04. Oktober 2012 um 09:26

Ich bin oben über dem Spiegelraum, habe dem Knopf gedrückt (grüner Stein kam raus), das drehende ...

keine Antworten Spiegelraum 12katrin68 am 01. Oktober 2012 um 09:17

Wie muss ich die Spiegel einstellen ?

keine Antworten Wo ist der letzte Stein für die unbesiegbarkeit? Lollipoooop am 06. September 2012 um 15:22

Ich suche seit Stunden nach dem letzten Stein für die unbesiegbarkeit. Weiss jemand ob man ...

keine Antworten Säurekäfer - komme nicht durch den weg francoise am 29. Juli 2012 um 10:54

Hallo soll den säurekäfer killen,hab die kiste auf die rauxhstelle gestellt und bin nun durch ...

keine Antworten Wie komme ich nach den spiegelraum weiter habe ... jinock am 23. Juni 2012 um 12:55

Ich bin bei der wendeltreppe die laufe ich runter ...

keine Antworten Altemagustempel Kevin_6_0 am 28. Mai 2012 um 14:23

Ich komm nich weiter,im Altemagustempel wo mir der "Geheime Führer" etwas über Sonnenlicht,Gras und ...

1 Antwort Wie rette Brennan und Chumley bei der Burg Kivira ... Ninodonwarlord am 27. März 2012 um 21:49

Ich bin bei dem umgestürzten Turm und komme nicht ...

keine Antworten beide kristalle eingesetzt, aber fehlende spiegel! rafi-1997 am 23. März 2012 um 23:58

ich habe beide kristalle auf den jeweiligen sochel ...

5 Antworten finde den anderen kristall nicht hab den grünen ... QWERTZY am 23. März 2012 um 15:29

habe den grünen kristall und hab ihn auch schon ...

9 Antworten Wie kommt man an den 2. Kristall im Eistempel? Ninodonwarlord am 17. März 2012 um 16:15

Hilfe! Ich bin im Raum mit dem braunen Kristall aber komme nicht weiter !

1 Antwort Wie bekomme ich den grünen Kristall im Eistempel? nimu1302 am 06. März 2012 um 11:53

Bin im Eistempel und habe das erste Tor mithilfe der Spiegel geöffnet. Nun bin ich einem Raum in dem ...

keine Antworten 9 Feuerstellen kohlkopp am 22. Februar 2012 um 17:20

Weiß denn mittlerweile jemand eine korrekte Lösung dieses Rätsels? Hänge nämlich an dieser Stelle ...

keine Antworten Feuerpechburg und feuer haifl am 18. Dezember 2011 um 18:25

Hey leute wie geht das in der feuerpechburg mit diesen entzünden von denn feuern, und bitte keine ...

