Fragen und Antworten zu School of Wizardry

Fragen

1 Antwort Geschenke machen brontefreak am 17. November 2016 um 17:15

Hallo! Ich habe ein kleines Problem. Ich würde gern meinen Mitschülern Geschenke machen bzw. ihnen ...

1 Antwort Bewertung im Auditorium findet nicht statt? DoraTink am 27. April 2015 um 18:41

Bisher gab es jeden Sonntag eine Bewertung durch Direktor Sol, doch dieses Mal ist da niemand, wenn ...

keine Antworten Phantasma - Für niemanden bestimmt. DoraTink am 15. Februar 2015 um 13:42

Phantasma sagt, ich bin für niemanden bestimmt. Was bedeutet das? Wie lange, wenn überhaupt, wart ...

1 Antwort Blumen welken DoraTink am 09. Februar 2015 um 05:23

Meine Blumen welken, was gibt es da für Tipps? Sehe ich das richtig, dass gleiche Farben/Arten eher ...

2 Antworten Hilfe! Ich bin verwirrt! Aoii am 01. Oktober 2014 um 14:43

Hallo! Also ich Spiele das Spiel Enchanted Folk and the School of Wizardry. Und ich hab das erste ...

keine Antworten Hilfe!? Kann mir jemand beim Ufo-Mysterium helfen? Feentau am 16. April 2014 um 17:58

Ich verzweifle. Ich gehe um 8 Uhr mit dem ...

1 Antwort Nessie ist nicht da? lala456 am 13. März 2014 um 00:44

Hallo, ich hab ein Problem und zwar hab ich jetzt die Mysterienzeit in der Nessie da sein müsste, ...

keine Antworten Misterien hanuta777 am 16. Februar 2014 um 17:59

Kann man Misterien Widerholen?

1 Antwort Engel der Eisschole hanuta777 am 16. Januar 2014 um 19:12

wo finde ich den Engel der Eisschole nach der Mysteriösen Zeit?

1 Antwort Misterium hanuta777 am 11. Januar 2014 um 14:57

wie finde ich das wesen der misteriösen zeit?

1 Antwort Ein paar Fragen für den Anfang :) Luna22 am 11. Dezember 2013 um 13:39

Hallo, :) Ich habe das Spiel erst vor kurzem angefangen und hätte da ein paar Fragen. :D 1. Was kann ...

1 Antwort welches lied ? top_player am 23. November 2013 um 08:08

weißt ihr was das lied 0010 ist brauche es unbedingt

1 Antwort Wie kommt man beim Untererdling weiter? Welpe08 am 11. Oktober 2013 um 12:30

Also in der Höle war ein Diamant den habe ich aufgehoben dann kam dieser typ und wollte eine ...

1 Antwort Schrei im Zimmer i-love-nintendo am 09. September 2013 um 12:28

hallo miteinander. immer wenn ich in mein zimmer gehe stehen pilze drin. ich hab schon gesehen dass ...

