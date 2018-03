Fragen und Antworten zu Secret of Mana 3

keine Antworten es henkt! DRINGENDE HILFE! firat1234567 am 26. Februar 2013 um 16:14

bei mir ist es so wenn ich mit dem feenkönig in dem dorf von dem leuchtender blumenwald rede fragt ...

keine Antworten klassenwechsel! firat1234567 am 21. Februar 2013 um 19:16

ab welchen level können:kevin,angela,carlie einen klassen wechsel machen?die erste hab ich schon ...

11 Antworten wie geht es weiter? firat1234567 am 27. Dezember 2012 um 18:53

ich bin bei dem wald wo ich die 8 mana-geisterin finden soll aber ich komm nicht weiter (bin noch am ...

1 Antwort Deutsche Reproduktion legal ? TyphusMaximus am 04. April 2012 um 18:01

Hi! Ich würde gerne mal wissen, ob es eigentlich legal ist sich so eine Reproduktion über Ebay zu ...

2 Antworten Lager? :O Logge1002 am 10. März 2012 um 23:54

Hi Leute, hab das Spiel vorgestern bekommen und frage mich, wo mein Lager ist. So viele Items ...

keine Antworten ich muss ein boss besiegen der OFEN O.o soo schwer ... wolf1997 am 19. Oktober 2011 um 18:56

der ofen im schloss wie besiege ich den boss !?! ...

keine Antworten Noch 3 fehlen Nashimi am 22. Juli 2011 um 22:14

Oh hey. Ich habe da mal eine Frage. Ich habe das Spiel nun schon einige Monate liegen, daher weiß ...

2 Antworten zwergendorf sora016 am 20. Januar 2011 um 15:34

hallo ich muss ein endboss besiegen den juwelenfresser wie mache ich den kaputt? lg ...

4 Antworten am start^^ kroffe am 15. Dezember 2010 um 12:19

ja,ich weiss iss ne blöde frage...am anfang wurde ich aus dem schloss rausgeworfen oder so,jetzt ...

2 Antworten Kaufen secretofmana am 22. Oktober 2010 um 18:58

Ich möchte das spiel unbedingt haben. Hab secret of mana super geil gefunden und jede magie und ...

1 Antwort Der Weg nach Webdel und die Magie-Barierre Kirby_17 am 19. September 2010 um 08:07

Ich hab Angela als Hauptchar. aber weis nicht wie ich weiter komm ich irr nur noch im Pogopschel ...

1 Antwort zaubern danniel96 am 27. Juni 2010 um 15:57

Wann und wie kommt das zaubern wenn man Geist und intiligenz weiter oben sind oder?

2 Antworten Klassen Wechsel für Duran seto_keiba am 17. Juni 2010 um 06:05

Habe da mal ne Frage welche rein folge von Duran für klassen wechsel ist die beste oder besser ...

2 Antworten multiplayer? Ecostat am 08. Juni 2010 um 13:44

kann man es zu zweit spielen? wenn ja wie oder wann?

2 Antworten Hilfe! Ragna_roek am 22. Mai 2010 um 19:23

Kann mir jemand sagen,wie ich zu den Zwergen komme? Danke im voraus.

