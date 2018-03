Fragen und Antworten zu Shadow Hearts - New World

Fragen

keine Antworten Brauche Hilfe Stj86 am 16. Juni 2017 um 19:13

Habe den Boss im aito cave bessigt und Habe Diesen Ring was jetzt . soll auch irgendwie zum salt ...

keine Antworten komm nicht weiter Christian202 am 17. Februar 2015 um 21:28

Ich komme in chichien itza beim entgegnet nicht weiter.

keine Antworten soul energie LIILA am 02. September 2014 um 11:38

Kann mir bitte jemand erklären, für was in diesem Spiel man die Soul Energie braucht? Vilen Dank im ...

1 Antwort wie besieg ich malice unbral und lady? KleineMaus97 am 18. Februar 2013 um 21:58

ich versuch jetz schon zum 20. mal die zwei zu besiegen und bin schon so im durchschnitt in level ...

keine Antworten Ignorak lejni am 24. November 2012 um 15:15

Ich hab da ein kleines Problem das bosmonster in der Uni kommt bei mir nicht. Bin im Büro des ...

2 Antworten Field Rabbit miuvuka am 25. Oktober 2012 um 19:44

Wie bekomme ich den Köder : 'Field Rabbit' zum fangen eines UMA?

2 Antworten Field Rabbit miuvuka am 25. Oktober 2012 um 19:42

Wie bekomme ich den Köder : 'Field Rabbit', für den 3. UMA?

5 Antworten Tent verwenden? Und Boss im Alcatraz Prison? AnnaAngel am 13. April 2012 um 14:26

Hey Leute, ich bin Neueinsteiger und hänge bei dem Boss im Alcatraz Prisonfest. Wer kann mir sagen ...

keine Antworten Brauche Hilfe bei Tirawas Statuen gelöschter User am 09. Januar 2012 um 20:05

Huhu^^ Wie der Titel schon sagt hab ich Probleme bei einer Statue von Tirawa. Alle 4 sollen sich ja ...

1 Antwort Die ward-doors in Jonnys altem zu Hause Sakura_Hunter am 01. September 2011 um 15:05

Howdy Leute, ich bin gerade in Jonnys altem Haus und da sind diese ward-doors... muss ich die ...

1 Antwort Gipt es eine seite mit allen lösungen? Garet1996 am 18. August 2011 um 19:42

frage steht oben

1 Antwort hilf gegen versteinerung xXBig-DXx am 20. Mai 2011 um 09:26

ich bin grade im aito cave ud komme beim boss nicht weiter der kampf begind grade und der ...

1 Antwort attack boost rnbstar am 24. März 2011 um 16:44

hi leute ich wollte fragen woher man die attack boosts bekommt? bin schon fast durch habe aber kaum ...

