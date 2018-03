Fragen und Antworten zu Shadow of the Colossus

Fragen

keine Antworten Trophäe Datsch am 13. Februar 2018 um 18:25

Hallo zusammen! Also es geht um die Trophäe bei der man das Spiel auf dem Schwierigkeitsgrad schwer ...

1 Antwort schneller wieder greifen reliktclown2 am 13. Februar 2018 um 12:19

ich habe ein video auf youtube gesehen in dem ein spieler den letzten koloss auf schwer in weniger ...

1 Antwort Blumen/Pflanzen tidus-x am 09. Februar 2018 um 00:54

Hey, Ich hab gerade shadow of the colossus auf der PS4 eingelegt, und hätte da eine Frage. Ich hab ...

keine Antworten Normal Time Attack Modus Gegenstände Ray_Engler am 15. März 2015 um 12:58

Ich hab alle 16 Kolosse im normalen Time Attack Modus geschaff. Und man kriegt ja nach jedem 2. nen ...

2 Antworten wisst ihr wie man auf das dach des haupttempels ... TheFiredragon am 22. Juni 2013 um 13:14

ich hab mal gelesen das man das schaffen kann aber ...

2 Antworten Multiplayer? MissAsian am 30. März 2013 um 14:23

Meine Freundin und Ich suchen nach einem neuen Spiel für die PS2. Ich hab schon öfters von Shadow of ...

2 Antworten Problem bei Time-Attack - Normal Prophett am 08. August 2012 um 23:21

Hallo Leute, Als ich heute den normalen Time-Attack Modus geschafft hatte, viel mir auf, dass mir ...

1 Antwort Spielstände IAmYourParanoia am 10. Juni 2012 um 12:47

Hallu :3 Ne Freundin von mir würde gerne auch mal bei mir zocken. So nun weiß ich ja aber nicht ob ...

3 Antworten is das normal ? TyroN am 12. April 2012 um 13:09

also ich hab jetz shadow of the colossus jetz seid ca. einem halben jahr angefangen auf der ps2 zu ...

keine Antworten meine steuerunk is am durchdrehen 666Sasori666 am 05. Februar 2012 um 15:16

also mein problem is ich miss um zielen zu könn mit schwert und bogen r3 und l3 gleicheitig bedienen ...

2 Antworten tauchen spirit-link am 04. Februar 2012 um 12:33

wie taucht man?

1 Antwort normaler zeitangriff spirit-link am 03. Februar 2012 um 13:46

ich hab das spiel jetzt einmal auf normal durch und möchte den zeitangriff machen, um die ...

1 Antwort wichtig nur für leute mit ahnung TyroN am 24. Januar 2012 um 17:41

also in dem video hier : http://www.youtube.com/watch?v=vnqirerfaXA&feature=player_embedded wieht ...

2 Antworten nicht sauer sein wegen der frage .. TyroN am 14. Januar 2012 um 13:26

also ich hab das spiel ca. 4 mal durchgezockt .. und kenn die geschichte usw. komplett auswendig .. ...

5 Antworten secret garden und timeattack .. TyroN am 01. Januar 2012 um 16:02

ich komm nicht in den secret garden weil ich zu wenig ausdauer habe und wollte wissen wie ich diese ...

