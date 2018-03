Fragen und Antworten zu Shadows of the Damned

Frage eingeben. Antwort bekommen. Weiterspielen.

Fragen

keine Antworten Akt 2 Bossgegner: Riesen Satyr-George Shinigami_imagunihS am 13. April 2014 um 19:10

BRAUCHE DRINGEND HILFE KOMME NICHT MEHR WEITER! habe alle roten depots auf seinem körper zerstört ...

1 Antwort Fragen zum Spiel fastex am 08. April 2013 um 10:15

Ohje, hoffentlihc kriegt man noch ne Antwort ;) Also erstmal ne Info: Ich bin n durchschnittlicher ...

1 Antwort 1 frage gelöschter User am 15. Juni 2012 um 21:21

wie viel stunden spielzeit hat das game

keine Antworten akt 4? king18811 am 29. Januar 2012 um 18:49

hey leute hab das game leider fur die xbox aber da antwortet mir keiner und hoffe hier hilfe zu ...

keine Antworten kapitel 4 king18811 am 29. Januar 2012 um 16:02

hab ein problem im kapitel 4 lv genau weiss ich jetzt leider auch net aber am anfang des lvs da ...

keine Antworten Pegiversion ? Trophy-Junk am 14. Dezember 2011 um 22:37

Hi Leute wollte fragen ,ob die Pegiversion auch auf deutsch ist

1 Antwort bitte hilfe ! wer kann mir helfen ? metti1974 am 12. Juli 2011 um 21:02

akt 5 karpitel 2 wie soll man da weiter kommen ? erst kommen viele demonen und dan 2 die sich ...

2 Antworten Brauche Hilfe! Monkymonk am 09. Juli 2011 um 14:46

Hi ich wollte mir demnächst mal ein neues PS3 Game kaufen. Jetzt wollte ich fragen ob ich ein paar ...

3 Antworten was mach ich mit den sachen ? metti1974 am 06. Juli 2011 um 16:03

die roten herzen,brauch ich um alle waffen und so zu verbessern. aber was mach ich mit den knochen ...

3 Antworten Uncut? Sorax001 am 28. Juni 2011 um 22:36

Bevor ich mir das Spiel hole, wollte ich noch wissen ob es ungeschnitten ist oder ich wieder die ...

1 Antwort Letzter Endgegner ! Assassine-Held am 26. Juni 2011 um 20:02

Bin so weit , das die drei Körperteie sich im Kreis drehen. Und dann wie geht es dann weiter ?

2 Antworten Komm nicht weiter ! Assassine-Held am 26. Juni 2011 um 15:14

Hallo Zocker, weiss jetzt nicht genau welches Kapitel. Bin in einem großem raum,und in dem ...

1 Antwort Nach dem spiel Lauscher am 24. Juni 2011 um 19:19

kann man nach dem dursch spieln mit allen upgrates die mann hatte von anfang an spielen , wenn ja ...

1 Antwort usk version uncut ? PS3Spieler am 15. Juni 2011 um 19:50

hi weis einer ob die deutsche version geschnitten oder uncut ist? hoffe das spiel wird so genial.

7 Antworten Besser als Dead Space (2) Schugabu98 am 05. Juni 2011 um 17:43

Glaubt ihr, dass das Spiel besser bzw. gruseliger als Dead Space 1 oder 2 wird?

