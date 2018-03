Fragen und Antworten zu Sherlock Holmes - Crimes

Fragen

keine Antworten im spiel Kew Garden Nico61 am 27. Februar 2016 um 10:00

habe die untersuchung abgeschlossen! Nun soll ich diese Situation nachstellen ( Türaufbrechen, ...

keine Antworten habe eine frage beim spiel kews garden Nico61 am 17. Februar 2016 um 10:48

nach dem durchsuchen soll mann F drücken und eine bestimmte Situation nachstellen doch da komme ich ...

keine Antworten Wie öffne ich in Fall 1 das Notizbuch in der ... JoJoppi am 09. Januar 2016 um 17:46

Hallo, ich habe bis zu dem Punkt im Spiel alle in ...

keine Antworten Wie erhält man alle Schlussfolgerungen/ wie die ... Katze1906 am 03. Februar 2015 um 18:29

Wie erhält man alle Schlussfolgerungen? Habe ...

keine Antworten Bin neu indem Spiel, habe es geschengt bekommen. ... heidi1957 am 23. Dezember 2014 um 09:27

Hallo bin neu bei dem Spiel und habe schon erste ...

keine Antworten Komme im Labyrinth nicht weiter!? Nanux am 04. November 2014 um 01:56

Fall 3: Das Blutbad, in St Albans im versteckten Tempel bin ich den Symbolen gefolgt und als ich das ...

keine Antworten fall fünf schlussfolgerung Murin am 02. November 2014 um 13:11

Brauche hilfe bei Das Drama von Kew Gardens. Komm bei der schlussfolgerung nicht weiter. Welche ...

keine Antworten Erfolge Ballyhoo am 27. Oktober 2014 um 13:15

Habe die XBox One-Version durchgespielt. Also alle Erfolge freigeschaltet. Kann man mit der XBox ...

2 Antworten Erster Fall: Probleme mit Wiggins Holmes1234 am 11. Oktober 2014 um 18:56

Nachdem die Frau des Ermordeten ihren Zusammenbruch hatte und ich wieder in der Bakerstreet bin, ...

1 Antwort Nach einem Fall VipeZz am 07. Oktober 2014 um 21:09

wird einem nach einem fall zwangsläufig der wahre Täter genannt egal ob man falsch oder richtig ...

2 Antworten Wie ist das Spiel so ? Stempi am 01. Oktober 2014 um 15:24

Hallo Leute, ich habe mir gameplays angesehen und habe gemischte gefühle was das Spiel angeht. Ich ...

1 Antwort Open World? Yohohoho am 25. September 2014 um 19:13

Also habe ich in d3m Spiel einen freien Willen?

1 Antwort Sehr wichtige Frage! Bitte um Hilfe Joker50 am 18. September 2014 um 15:14

Hallo! Ich habe mir schon viele Videos etc... angesehen und Bonn begeistert von diesem Game. Meine ...

keine Antworten Kamera umkehren!? Bakersfield am 21. August 2014 um 00:27

Beim Vorgängerspiel "Das Testament des Sherlock Holmes" war es leider nicht möglich die Y-Achse ...

3 Antworten Spiellänge? Kakashi_Sephiroth am 22. Juni 2014 um 03:34

Was glaubt ihr, wie lang das Spiel wird? Es sind ja dieses mal viele Verbrechen zum Aufklären :D ...

