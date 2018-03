Fragen und Antworten zu Sherlock Holmes jagt Jack Ripper

1 Antwort Wandkarte Bakerstreet : Zirkel lässt sich nach dem ... riggles am 27. September 2015 um 02:18

Hallo, ich habe folgendes Problem. In der ...

keine Antworten Lohnt... raider446 am 05. Februar 2014 um 17:29

Lohnt es sich

keine Antworten Zeitleiste 2. Mord DannyL73 am 13. August 2013 um 20:42

Hallo, bin bei der Zeitleiste vom 2. Mord. Kann in den Dialogen zwar Richardsons Aussage finden, ...

keine Antworten Wo muss ich den Sift ansetzen,um die Elypse zu ... claudia1962de am 05. Mai 2013 um 10:17

Ich muss eine Elypse zeichnen,in der man innerhalb ...

keine Antworten Hallo! thorineichenschild am 02. März 2013 um 11:26

Hallo Leute ich bin ein Sherlock Holmes Fan und wollte fragen ob es sich lohnt das Spiel zu holen ...

keine Antworten Mission Doppelkinn Dana Parfum Fehler Damonaking am 31. Dezember 2012 um 22:53

Ich soll der Dicken da ihr wisst schon Prosti... das Parfum geben aber das Spiel hat einen ...

keine Antworten 2.Mordfall - Blutflecken an der WSand blaue-ecke am 18. Dezember 2012 um 13:46

Jedesmal wenn ich mit der Lupe auf die Blutflecken klicke, werde ich sofort zur Leiche zurückgeführt ...

keine Antworten ich komme nicht weiter als ich den schauplatz des ... kaesi111 am 05. November 2012 um 17:48

auf der map ist der ort nicht aufgeführt was ...

keine Antworten Tür geht nicht auf in Wharfdale 17 Rosmarin am 28. Oktober 2012 um 17:17

Ich bin jetzt in Wharfdale 17 und will durch die geschlossene Tür. Habe auch die Plane gefunden. Die ...

keine Antworten Wie öffne ich den Wandschrank im Hospital? Erforscherin-der-Dunkelheit am 15. September 2012 um 21:05

Hallo! Nachdem ich den schwarzen Fußabdruck im Hospital begutachtet habe, habe ich den Arzt danach ...

keine Antworten was ist wenn ich etwas falsches ausgewählt habe? schneehasi88 am 13. September 2012 um 23:27

Ich bin momentan beim metzger und muss die messerprobe machen. habe aber zu voreilig reagiert und ...

keine Antworten wer kennt die Zahlenkombi der aktentasche des ... MiraMagia am 25. August 2012 um 10:41

hallo leute ich komme nicht weiter und brauch eure ...

1 Antwort Wie ist das Spiel ? Kevin192 am 26. September 2011 um 19:30

HAllo ich wollte gerne Wissen wie das Spiel ist oder ist es langweilig

keine Antworten Geheime Botschaft entschlüsseln laenglich am 28. August 2011 um 17:19

Hi, ich habe ein Problem und zwar mit dieser geheimen Botschaft. Die Aufgabe was ich machen soll, ...

keine Antworten 2ter Mordfall:Blutflecken an der Wand? Luxi94 am 18. Juni 2011 um 17:23

Bei der Untersuchung des 2ten Mordfalles müsste man ja eigentlich die Blutflecken an der Wand ...

