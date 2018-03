Fragen und Antworten zu Shogun 2 - Fall of the Samurai

1 Antwort Shogun 2 startet nicht: Meldung "Performing first ... Shogun0987 am 01. August 2015 um 12:13

Hey Shogune und Daimyos, Hab meinen Rechner neu ...

3 Antworten Frage an die PC-Kenner! lupus500 am 20. Oktober 2014 um 19:13

Ich habe mit 4gb ram und einer readon hd 7770 leichte laggs und gelegentlich Abstürze. Jetzt würde ...

2 Antworten shogun 2 oder Fall of.the Samurai gamer-2 am 26. September 2014 um 10:07

Welches davon sollte ich mir kaufen

2 Antworten Tutorial? Hothrebell am 05. Mai 2014 um 23:04

Ich besitze bereits Empire und Napoléon Total War,habe jedoch noch keine Erfahrung mit der ...

2 Antworten fall of the samurai installation TheDeathmanXD am 16. Januar 2014 um 13:01

Hi, ich hab schon shogun zwei installiert ( hat evig gedauert weil ich langsames internet hab) und ...

keine Antworten Shogun 2 normal kaufen? gelöschter User am 26. Dezember 2013 um 14:55

Hallo, hab mir Fall of the Samurai geholt und wollt mir auch Das normale Shogun2 kaufen, aber da ...

1 Antwort Frage zu Shogun 2 und dem Multiplayer Vast_Lancer am 15. November 2013 um 15:25

Hallo :) ich hatte mir shogun 2 FOTS gekauft ohne shogun 2 zu haben... durch die installation von ...

keine Antworten Shogun 2 - inkompatible Versionen DeLerch am 16. September 2013 um 19:35

Hallo ich wollte mit einem Freund Shogun2 spielen, doch das ging nicht da bei meiner Version hinten ...

keine Antworten Hängt sich auf vfbprogamer am 05. September 2013 um 15:22

mein spiel hängt sich immer nach jedem gefecht auf (wenn ich die ergebnisse wegklicke kommt eine ...

3 Antworten Shogun 2 Fall of the Samurai + Rise of The Samurai ReadyX am 24. August 2013 um 18:57

Hey liebe Community, Ich habe eine Frage und ...

keine Antworten Scharfschützen Reichweite Consta am 22. August 2013 um 16:05

Ich kann meinen Scharfschützen keine gesteigerte Reichweite ab Lv.9 geben obwohl ich genug ...

2 Antworten Fall of the Samurai Chewbaccafell am 07. August 2013 um 21:56

Ich habe das Spiel auf einem anderen Account aktiviert, konnte es jedoch aufgrund einer zu schwachen ...

keine Antworten Absturz chrisi981 am 29. Juli 2013 um 13:32

Ich habe folgendes Problem: Oft, wenn ich Schogun 2, Shogun 2 rise of the Samurai und Shogun 2 fall ...

1 Antwort Kampagnenkarte ruckelt Superbab am 26. Juli 2013 um 13:38

Hallo erstmal , Also wenn das Spiel in Gefechten auf den höchst möglichen Einstellungen Spiele ...

3 Antworten Shogun 2 installiert sich obwohl ich nur Fall of ... zinedinexd am 20. Juli 2013 um 15:36

Hey Leute. Wie ihr schon in der Überschrift sehen ...

