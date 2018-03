Fragen und Antworten zu Silent Hill 4 - The Room

Fragen

1 Antwort Heilige Kerzen aufstellen katte120185 am 23. November 2015 um 20:42

Moinsen! Bin aus der KrankenHaus-Welt raus und ein "Fenster-Geist" ist in meinem Apartment ... nun ...

keine Antworten Wald Welt zum 2. mal - Die Fackel Beast666 am 21. November 2014 um 17:51

Mir geht Walter auf die Nerven, euch sicher auch! Weiß jemand zufällig, woher man Öl oder ähnliches ...

1 Antwort Loch zu?! RazorQuest am 06. Oktober 2014 um 16:59

Ich komme grade von der Apartment-Welt und muss feststellen dass das Loch im Badezimmer zu ist! Ich ...

2 Antworten U-Bahn-Welt1: Anruf? KerothedarkRose am 14. August 2014 um 15:25

Hey, ich bin grad an der Stelle, wo Henry aus der U-Bahn-Welt zurückkommt, nachdem Cynthia im Klo ...

1 Antwort Ich habe einen Blauen Stein gefunden Janine123 am 08. April 2014 um 21:57

ich habe einen blauen Stein gefunden kann mir jemand sagen wofür der gut ist

keine Antworten Tastten Pennel im Knast Mabodigger am 25. Juli 2013 um 11:54

ich kann das tasten pennel im Knast nicht Bedienen weil es zu dunkel ist.kann mir da jemand weiter ...

1 Antwort bitte helft mir ! ! ! PANZERGIRATINA am 10. Mai 2013 um 06:27

hilfe ich bin in der wassergefängnis-welt und ich bin an der tür wo ich den code 0302 eingeben muss ...

1 Antwort U-Bahn Welt 2/Lynch Street Cat93 am 22. April 2013 um 12:38

Huhu. Ich habe ein Problem. Ich habe in der U-Bahn Welt 2 den Geist von Cynthia mit dem Schwert (auf ...

1 Antwort Wassergefängnis LuckysMama am 07. Februar 2013 um 19:44

Mein Freund und ich spielen nach langem mal wieder Silent Hill 4... auf jedefall bin ich kurz vorm ...

4 Antworten Symbol tür grischa am 22. September 2012 um 14:43

wie kriegt man die Symbol Türen auf beischpiel Gefängnis Welt 1 RF(Dach)

1 Antwort Was geht ab stefan10 am 07. September 2012 um 14:42

Ich wollte mal fragen ob es sich lohnt das spiel zu kaufen

1 Antwort wie weiter? Nicklas90 am 02. September 2012 um 19:05

Hallo zsm. ich hab nen problem und zwar... ich habe im apartment 302 vergangenheit die spitzhacke ...

keine Antworten Probleme mit der Steuerung, weiß jemand Rat? Mafuyu am 01. September 2012 um 00:41

hallo, ich habe enorme Probleme das Appartment zu untersuchen. Den Speicherpunkt "treffe" ich nur ...

keine Antworten Wie komme ich zu synthias sachen in der ... Nicklas90 am 31. August 2012 um 07:21

Hallo zsm. ich hab nen problem ich weiß nicht wie ...

1 Antwort Aber wie? Nicklas90 am 28. August 2012 um 20:35

Ich stand schon vor dem rolltor aber habe nur die münzen für die lynch street und nicht für die ...

