Fragen und Antworten zu Silent Hunter 4

keine Antworten Deutscher Sprachpatch funktioniert nicht DerRonny99 am 17. November 2016 um 06:09

Hallo, ich war nun auf fast jeder Seite, wo erklärt wurde, wie man den deutschen Sorachpatch für ...

keine Antworten Hilfe zum Online spielen gabi12345 am 24. Juni 2015 um 21:22

hallo an alle, ich stelle glaube die dümmste Frage zu SH4 die es geben kann: Ich will online ...

keine Antworten Vorräte aufgefrischt, aber keine Torpedos im ... gelöschter User am 29. Oktober 2014 um 07:16

Habe mich versetzen lassen und Vorräte ...

1 Antwort wie installiere ich mods yamato99 am 24. Mai 2014 um 18:15

Ich versuche schon sehr lange mir mods zu installieren z. B. Die uss iowa nur finde ich sie im spiel ...

keine Antworten Wiederholte Zwischenspeicherung eines Einsatzes ... Subsailor am 29. August 2013 um 08:46

Nach mehrmaligem Speichern eines Zwischenstandes ...

keine Antworten ArtMoney TotalWarfreak am 22. Mai 2013 um 17:01

Mein artmoney findet bei SHIV mein Ansehen nicht. Kann mir jemand sagen warum und/oder wie man das ...

keine Antworten (MOD) UBoot in die Kampagne einbauen thepostmayl am 16. Mai 2013 um 20:59

Ich würde gerne wissen ob es möglich ist ein gedownloadetes (MOD U-Boot) in die Hauptkampagne ein zu ...

1 Antwort passagier schiff titanic1306 am 03. Januar 2013 um 13:24

wo finde ich ein passagier schiff zum versenken bitte schnell antworten

keine Antworten schlachtschiff yamato mod titanic1306 am 03. Januar 2013 um 13:21

wo kann ich kostenlos ein warship.mod. kriegen für die yamato bitte schnell antworten

1 Antwort yamato level titanic1306 am 03. Januar 2013 um 13:15

ich möchte gerne wissen wie das level heist wo die yamato auftaucht und wo ich sie versenken kann

keine Antworten wo finde ich passagier schiffe `? Meyerc am 01. Dezember 2012 um 16:55

Hallo seit wochen suche ich passagier schiffe und vileicht weiß einer wo ich sie finde danke im ...

keine Antworten Schiff schießt nicht r279manu am 27. November 2012 um 17:50

1.Hallo, brauche eure Hilfe. Hab mir die montana runtergeladen und eingefügt, aber die Waffen werden ...

keine Antworten Mods einfügen Babybrunoo am 15. November 2012 um 14:58

Hallo wie kann man in sh4 mods einfügen den jsgme dingsbums hab ich schon und 2mods auch aber wie ...

