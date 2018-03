Fragen und Antworten zu Sim City - Build It

Frage eingeben. Antwort bekommen. Weiterspielen.

Du hast ein Problem mit Sim City - Build It oder kommst einfach an einer bestimmten Stelle nicht weiter? Frag doch einfach die Spieletipps-Community. Und während du auf die Beantwortung deiner eigenen Frage wartest, kannst du ja anderen helfen und einige andere Fragen beantworten. Das einzige, was du zum Mitmachen brauchst, ist ein Spieletipps-Login.

Eine neue Frage stellen

Fragen

keine Antworten Nachbarn gesucht Doreen_1986 am 07. März 2015 um 16:42

Hallo, mein Freund spielt das Spiel und sucht noch fleißige Nachbarn. Sein GC Name: Screamy912

keine Antworten Kann ich die Stadt eines Freundes übernehmen? Jessieh_ am 20. Februar 2015 um 13:47

Ich habe vor über einem Jahr das Spiel auf dem Tablet eines Freundes runter geladen. Lief auch über ...

Eine neue Frage stellen

zur Sim City - Build It